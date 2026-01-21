Тайна 12 августа. NASA отреагировало на теории о новом катаклизме

В последнее время сетью распространяются жуткие теории о том, что 12 августа 2026 года произойдет нечто очень ужасное. Мол, наша планета потеряет гравитацию на 7 секунд, что приведет к катастрофическим последствиям для человечества. В NASA утверждают, что это всего лишь безосновательные выдумки.

Что произойдет 12 августа 2026 года

Авторы новой конспирологической теории уверяют, что NASA уже не один год готовится к этому дню и даже строит бункеры, пишет Wion.

Более того, утверждается, что потеря гравитации даже на 7 секунд может стать причиной гибели 40-60 миллионов человек, однако никаких доказательств этим прогнозам нет.

В одном из сообщений по этой теме утверждается, что информация о катастрофическом событии якобы содержится в секретном документе NASA под названием "Проект Якорь". Мол, он стартовал еще в 2014 году, а бюджет проекта достигает 89 миллиардов долларов. Поделиться

В НАСА решили не молчать и прокомментировать эти жуткие теории.

Эксперты напомнили, что гравитация Земли или ее общая гравитационная сила определяется ее массой.