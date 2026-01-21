Таємниця 12 серпня. NASA відреагувало на теорії про новий катаклізм

Останнім часом мережею ширяться моторошні теорії про те, що 12 серпня 2026 року станеться дещо дійсно жахливе. Мовляв, наша планета втратить гравітацію на 7 секунд, і це призведе до катастрофічних наслідків для людства. У NASA стверджують, що це лише безпідставні вигадки.
Головні тези:
- Автори теорії заявили, що втрата гравітації спричинить хаос.
- Мовляв, люди, предмети та все, що не прикріплено, миттєво підніметься вгору, а потім впаде.
Що саме станеться 12 серпня 2026 року
Автори нової конспірологічної теорії запевняють, що NASA вже не один рік готується до цього дня і навіть будує бункери, пише Wion.
Ба більше, стверджується, що втрата гравітації навіть на 7 секунд може стати причиною загибелі 40-60 мільйонів людей, однак жодних доказів цим прогнозам немає.
У НАСА вирішили не мовчати та прокоментувати ці моторошні теорії.
Експерти нагадали, що гравітація Землі, або її загальна гравітаційна сила, визначається її масою.
