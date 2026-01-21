Таємниця 12 серпня. NASA відреагувало на теорії про новий катаклізм
Таємниця 12 серпня. NASA відреагувало на теорії про новий катаклізм

Що саме станеться 12 серпня 2026 року

Останнім часом мережею ширяться моторошні теорії про те, що 12 серпня 2026 року станеться дещо дійсно жахливе. Мовляв, наша планета втратить гравітацію на 7 секунд, і це призведе до катастрофічних наслідків для людства. У NASA стверджують, що це лише безпідставні вигадки.

Головні тези:

  • Автори теорії заявили, що втрата гравітації спричинить хаос.
  • Мовляв, люди, предмети та все, що не прикріплено, миттєво підніметься вгору, а потім впаде. 

Автори нової конспірологічної теорії запевняють, що NASA вже не один рік готується до цього дня і навіть будує бункери, пише Wion.

Ба більше, стверджується, що втрата гравітації навіть на 7 секунд може стати причиною загибелі 40-60 мільйонів людей, однак жодних доказів цим прогнозам немає.

В одному з дописів на цю тему стверджується, що інформація про катастрофічну подію нібито міститься в секретному документі NASA під назвою "Проект Якір". Мовляв, його започаткували ще у 2014 році, а бюджет проєкту сягає 89 мільярдів доларів. 

У НАСА вирішили не мовчати та прокоментувати ці моторошні теорії.

Експерти нагадали, що гравітація Землі, або її загальна гравітаційна сила, визначається її масою.

Єдиний спосіб, за якого Земля могла б втратити гравітацію — це якщо вся земна система (сукупна маса ядра, мантії, кори, океанів, наземних вод та атмосфери) раптово втратить цю масу, — наголошує спікер NASA NewsNation.

