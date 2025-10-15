Тайная братская могила в пустыне. Режим Асада пытался скрыть массовые убийства сирийцев

Правительство Башара Асада с 2019 по 2021 год проводило тайную операцию по перевозке тысяч тел из одного из самых известных массовых захоронений Сирии - Кутайфы - в секретное место, расположенное в отдаленной пустыне.

Режим Асада спрятал десятки тысяч замученных сирийцев в братской могиле

Журналисты пообщались с 13 лицами, непосредственно участвовавшими в операции по перевозке тел, просмотрели документы должностных лиц и проанализировали сотни спутниковых снимков обоих могильников, сделанных в течение нескольких лет.

Операция по перевозке тел из Кутайфы в другое скрытое место в пустыне Думайр называлась «Операция «Перемещение земли» («Operation Move Earth»). Поделиться

По словам свидетелей, целью операции было скрыть преступления правительства Асада и помочь восстановить его имидж. Агентство не раскрывает точное местонахождение перезахоронения, чтобы уменьшить вероятность того, что злоумышленники могут повредить могилу.

По данным Reuters, погребение в пустыне состоит по меньшей мере из 34 траншей длиной 2 километра, и является одним из самых больших, созданных во время гражданской войны в Сирии. Показания очевидцев и размеры места захоронения свидетельствуют о том, что там могут быть десятки тысяч тел.

Правительство Асада начало хоронить в Кутайфе около 2012 года, в начале гражданской войны. По словам свидетелей, в массовом захоронении находились тела солдат и узников, умерших в тюрьмах и военных госпиталях диктатора.

О Кутайфе стало известно после того, как сирийский правозащитник опубликовал в 2014 году в местных СМИ фотографии, свидетельствовавшие о существовании могилы и ее примерном местонахождении на окраине Дамаска. Точное местонахождение могилы стало известно несколько лет спустя, благодаря показаниям в суде и сообщениям в СМИ.

Идея перевезти тысячи тел возникла в конце 2018, когда Асад был на грани победы в гражданской войне в Сирии, сказал бывший офицер Республиканской гвардии. Согласно показаниям лиц, причастных к операции, с февраля 2019 по апрель 2021 почти еженедельно от шести до восьми грузовиков, загруженных землей и человеческими останками, курсировали из Кутайфы в пустыню Думайр.

Reuters не удалось подтвердить, перевозили ли в тайное место тела из других мест массовых захоронений. Агентство не смогло получить комментарий находящегося в России бывшего президента Асада и тех военных чиновников, которых свидетели определили как ключевых участников операции. После падения диктатуры в конце прошлого года Асад и многие его помощники сбежали из страны. Поделиться

По данным сирийских правозащитных организаций, более 160 тыс. человек исчезли за время правления режима Асада, и, как считается, похоронены в десятках братских могил, которые он создал. Однако из-за нехватки ресурсов в Сирии даже известные массовые захоронения в основном остаются незащищенными и неисследованными.

А новые власти страны, в декабре свергнутые Асадом, до сих пор не обнародовали никаких документов о массовых захоронениях, несмотря на неоднократные призывы со стороны семей пропавших без вести. Министр по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий катастроф Сирии Раед аль-Салех заявил, что это нельзя сделать быстро, учитывая большое количество жертв и необходимость восстановления системы правосудия.

Новая Национальная комиссия Сирии по пропавшим без вести объявила о планах создать банк ДНК и централизованную цифровую платформу для семей пропавших без вести.