Власти Сирии приказали арестовать Башара Асада

Министерство юстиции Сирии выдало заочный ордер на арест бывшего президента страны Башара Хафеза Асада, который является приспешником российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- В течение 2011-2024 годов режим Асада совершил многочисленные военные преступления.
- В настоящее время он прячется в России, где получил "гуманитарное убежище".
В Сирии выдали ордер на арест Башара Асада
Как сообщает издание Sham News Network, заочный ордер на арест военного преступника подписал судья Дамаска.
В документе указано, что 60-летний Асад преследуется по следующим преступлениям:
умышленное убийство двух и более человек,
нападение с целью провоцирования гражданской войны,
пытки, повлекшие смерть.
Следует обратить внимание на то, что основанием стали статьи 535, 533, 534 и 298 Общего уголовного кодекса Сирии, а также закон №16 от 2022 года о запрете пыток.
Более того, в документе есть описание разыскиваемого военного преступника: рост около 189 см, голубые глаза, каштановые волосы.
Журналисты обращают внимание на то, что ордер был издан через 9 месяцев после падения режима Асада в декабре 2024 года.
Именно тогда революционеры взяли под контроль всю страну на фоне падения баасистского режима, который держался 61 год.
Что важно понимать, сам Башар Асад бежал в Россию, где получил "гуманитарное убежище".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-