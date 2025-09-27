Власти Сирии приказали арестовать Башара Асада
Власти Сирии приказали арестовать Башара Асада

В Сирии выдали ордер на арест Башара Асада
Источник:  online.ua

Министерство юстиции Сирии выдало заочный ордер на арест бывшего президента страны Башара Хафеза Асада, который является приспешником российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • В течение 2011-2024 годов режим Асада совершил многочисленные военные преступления.
  • В настоящее время он прячется в России, где получил "гуманитарное убежище".

В Сирии выдали ордер на арест Башара Асада

Как сообщает издание Sham News Network, заочный ордер на арест военного преступника подписал судья Дамаска.

В документе указано, что 60-летний Асад преследуется по следующим преступлениям:

  1. умышленное убийство двух и более человек,

  2. нападение с целью провоцирования гражданской войны,

  3. пытки, повлекшие смерть.

Следует обратить внимание на то, что основанием стали статьи 535, 533, 534 и 298 Общего уголовного кодекса Сирии, а также закон №16 от 2022 года о запрете пыток.

Более того, в документе есть описание разыскиваемого военного преступника: рост около 189 см, голубые глаза, каштановые волосы.

Правоохранительные органы обязаны арестовать Асада, где бы он ни находился и передать его в соответствующее место содержания под стражей. Для реализации ордера могут быть привлечены подразделения Вооруженных Сил.

Журналисты обращают внимание на то, что ордер был издан через 9 месяцев после падения режима Асада в декабре 2024 года.

Именно тогда революционеры взяли под контроль всю страну на фоне падения баасистского режима, который держался 61 год.

Что важно понимать, сам Башар Асад бежал в Россию, где получил "гуманитарное убежище".

