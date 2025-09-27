Влада Сирії наказала арештувати Башара Асада

Міністерство юстиції Сирії видало заочний ордер на арешт колишнього президента країни Башара Хафеза Асада, який є поплічником російського диктатора Володимира Путіна.

У Сирії видали ордер на арешт Башара Асада

Як повідомляє видання Sham News Network, заочний ордер на арешт воєнного злочинця підписав слідчий суддя Дамаска.

У документі вказано, що 60-річний Асад переслідується за такими злочинами:

умисне вбивство двох і більше осіб, напад з метою провокування громадянської війни, катування, що призвели до смерті.

Варто звернути увагу на те, що підставою стали статті 535, 533, 534 і 298 Загального кримінального кодексу Сирії, а також закон №16 від 2022 року про заборону катувань.

Ба більше, в документі є опис розшукуваного воєнного злочинця: зріст близько 189 см, блакитні очі, каштанове волосся.

Правоохоронні органи зобов’язані заарештувати Асада, де б він не перебував і передати його до відповідного місця тримання під вартою. Для реалізації ордера можуть бути залучені підрозділи Збройних сил. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що ордер видали через 9 місяців після падіння режиму Асада у грудні 2024 року.

Саме тоді революціонери взяли під контроль усю країну на тлі падіння баасистського режиму, який тримався аж 61 рік.

Що важливо розуміти, сам Башар Асад утік до Росії, де отримав “гуманітарний притулок”.