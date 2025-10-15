Таємна братська могила у пустелі. Режим Асада намагався приховати масові вбивства сирійців

Уряд Башара Асада з 2019 по 2021 рік проводив таємну операцію з перевезення тисяч тіл з одного з найбільших відомих масових поховань Сирії - Кутайфи - до секретного місця, розташованого у віддаленій пустелі.

Режим Асада сховав десятки тисяч закатованих сирійців у братській могилі

Журналісти поспілкувалися з 13 особами, які безпосередньо брали участь в операції з перевезення тіл, переглянуло документи посадовців та проаналізувало сотні супутникових знімків обох могильників, зроблених протягом кількох років.

Операція з перевезення тіл із Кутайфи до іншого прихованого місця в пустелі Думайр називалася «Операція «Переміщення землі» («Operation Move Earth»). Поширити

За словами свідків, метою операції було приховати злочини уряду Асада і допомогти відновити його імідж. Агентство не розкриває точне місцезнаходження перепоховання, щоб зменшити ймовірність того, що зловмисники можуть пошкодити могилу.

За даними Reuters, поховання в пустелі складається щонайменше з 34 траншей довжиною 2 кілометри, і є одним із найбільших, створених під час громадянської війни в Сирії. Свідчення очевидців та розміри місця поховання свідчать про те, що там можуть бути десятки тисяч тіл.

Уряд Асада почав ховати у Кутайфі близько 2012 року, на початку громадянської війни. За словами свідків, у масовому похованні були тіла солдатів і в'язнів, які померли у в'язницях і військових госпіталях диктатора.

Про Кутайфу стало відомо після того, як сирійський правозахисник опублікував в 2014 році в місцевих ЗМІ фотографії, що свідчили про існування могили та її приблизне місцезнаходження на околиці Дамаска. Точне місцезнаходження могили стало відомо кілька років потому, завдяки свідченням у суді та повідомленням у ЗМІ.

Ідея перевезти тисячі тіл виникла наприкінці 2018 року, коли Асад був на межі перемоги в громадянській війні в Сирії, сказав колишній офіцер Республіканської гвардії. Згідно зі свідченнями осіб, причетних до операції, з лютого 2019 року по квітень 2021 року майже щотижня від шести до восьми вантажівок, завантажених землею та людськими останками, курсували з Кутайфи до пустелі Думайр.

Reuters не вдалося підтвердити, чи перевозили до таємного місця також тіла з інших місць масових поховань. Агентство не змогло отримати коментар колишнього президента Асада, який перебуває в Росії, та тих військових чиновників, яких свідки визначили як ключових учасників операції. Після падіння диктатури наприкінці минулого року Асад і багато його помічників втекли з країни. Поширити

За даними сирійських правозахисних організацій, понад 160 тис людей зникли за час правління режиму Асада, і, як вважається, поховані в десятках братських могил, які він створив. Однак через брак ресурсів у Сирії навіть відомі масові поховання в основному залишаються незахищеними і недослідженими.

А нова влада країни, яка у грудні повалили Асада, досі не оприлюднила жодних документів про масові поховання, попри неодноразові заклики з боку сімей зниклих безвісти. Міністр з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків катастроф Сирії Раед аль-Салех заявив, що це не можна зробити швидко з огляду на велику кількість жертв та необхідність відновлення системи правосуддя.

Нова Національна комісія Сирії з питань зниклих безвісти оголосила про плани створити банк ДНК та централізовану цифрову платформу для родин зниклих безвісти.