Таинственное "поле ям" в Перу — ученые наконец разгадали загадку

Так называемое "Поле ям" на Змеиной горе в Перу много лет оставалось одной из самых загадочных археологических находок в Андах. Только сейчас ученые наконец-то смогли узнать происхождение этого феномена.

"Поля ям" — как на самом деле они появились?

Как отмечает издание WIONews, речь идет о около 5200 отверстиях, вырытых в склонах горы.

После долгих исследований наконец стало известно, что на самом деле это кладовые для товаров, которые впоследствии стали своеобразной системой учета налогов, датируемой еще доинским периодом.

Ученые обращают внимание на то, что эти отверстия — диаметром около 1,8 метра и глубиной до 1 метра — тянутся 1,6 километра у подножия горы.

Еще в прошлом веке довольно часто звучала версия, что это неиспользованные могилы доинской цивилизации. Но новое масштабное исследование бросает вызов этой теории.

Его удалось осуществить с помощью дронов для точной низковысотной съемки — это дало возможность получить подробные изображения.

Микроботанический анализ образцов почвы отверстий выявил следы кукурузы и древних диких растений, которые использовались для плетения корзин.

По мнению ученых, ямы были хранилищами для товаров на древнем базаре, где собирались странствующие торговцы.