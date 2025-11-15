Таємниче "поле ям" в Перу — науковці врешті розгадали загадку

Так зване "Поле ям" на Зміїній горі в Перу багато років поспіль залишалося однієї з найзагадковіших археологічних знахідок в Андах. Лише зараз вчені нарешті змогли дізнатися походження цього феномену.

"Поля ям" — як насправді вони з'явилися?

Як зазначає видання WIONews, йдеться про близько 5200 отворів, виритих у схилах гори.

Після тривалих досліджень нарешті стало відомо, що насправді це такі собі комори для товарів, які згодом стали своєрідною системою обліку податків, що датується ще доінкським періодом.

Вчені звертають увагу на те, що ці отвори — діаметром близько 1,8 метра та глибиною до 1 метра — тягнуться аж 1,6 кілометра біля підніжжя гори.

Ще в минулому столітті доволі часто лунала версія, що це невикористані могили доінкської цивілізації. Та нове масштабне дослідження кидає виклик цій теорії.

Його вдалося здійснити за допомогою дронів для точної низьковисотної зйомки — це дало можливість отримати детальні зображення.

Мікроботанічний аналіз зразків ґрунту з отворів виявив сліди кукурудзи та давніх диких рослин, які використовувалися для плетіння кошиків.

На переконання науковців, ями були сховищами для товарів на давньому базарі, де збиралися мандрівні торговці.