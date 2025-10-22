Таинственный космический объект ASKAP "подмигивает" Земле радиоволнами

Таинственный объект ASKAP J1448-6856 излучает сигналы каждые полтора часа, не имея физической формы – NASA подтвердило, что его природа остается неизвестной.

ASKAP J1448−6856 излучает радиоволны с периодом в 1,5 часа

Астрономы обнаружили удивительное космическое явление, до сих пор не имеющее объяснения. Объект под названием ASKAP J1448-6856 излучает радиоволны с периодом в 1,5 часа, создавая эффект "моргания" в космосе.

Как пишет ECOticias, об открытии сообщило NASA, подтвердив его "неизвестную природу" и "отсутствующую физическую форму".

ASKAP J1448-6856 был найден с помощью австралийского телескопа Square Kilometer Array Pathfinder. Он демонстрирует уникальные характеристики излучения, которые до сих пор не видели ни в одном другом космическом теле. Его вспышки имеют сложную поляризацию (от 35% до 100%) и гармоническую структуру, изменяющуюся с каждым циклом.

Астрономы говорят, что это открытие добавляет новую страницу к исследованиям долгопериодических радиотранзиентов — редких источников энергии со сверхмощными магнитными полями, излучающими сигналы через минуты или часы. Поделиться

В отличие от планет, звезд или даже пульсаров, ASKAP J1448-6856 не имеет физической оболочки. Это чистая форма энергии, которая существует как радиосхема, а не материальное тело. Ученые сравнивают его с "узлом волн", живущим только в излучении.

Возможно, источник является магнитаром — нейтронной звездой с чрезвычайным магнитным полем или даже двойной системой белых карликов. Некоторые специалисты предполагают, что это может быть новый тип пульсара, открывающий неизвестные по сей день физические механизмы Вселенной.

Факты об ASKAP J1448−6856: