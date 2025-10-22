Таємничий космічний об’єкт ASKAP "підморгує" Землі радіохвилями
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Таємничий космічний об’єкт ASKAP "підморгує" Землі радіохвилями

Земля
Джерело:  online.ua

Таємничий об’єкт ASKAP J1448−6856 випромінює сигнали кожні півтори години, не маючи фізичної форми — NASA підтвердило, що його природа залишається невідомою.

Головні тези:

  • ASKAP J1448−6856 випромінює радіохвилі з періодом у 1,5 години, створюючи дивовижний ефект “моргання” у космосі.
  • Цей таємничий космічний об’єкт не має фізичної форми і відкриває нові можливості для досліджень довгоперіодичних радіотранзієнтів.

ASKAP J1448−6856 випромінює радіохвилі з періодом у 1,5 години

Астрономи виявили дивовижне космічне явище, яке досі не має пояснення. Об’єкт під назвою ASKAP J1448−6856 випромінює радіохвилі з періодом у 1,5 години, створюючи ефект "моргання" у космосі.

Як пише ECOticias, про відкриття повідомило NASA, підтвердивши його "невідому природу" та "відсутню фізичну форму".

ASKAP J1448−6856 був знайдений за допомогою австралійського телескопа Square Kilometer Array Pathfinder. Він демонструє унікальні характеристики випромінювання, яких досі не бачили у жодного іншого космічного тіла. Його спалахи мають складну поляризацію (від 35% до 100%) та гармонічну структуру, що змінюється з кожним циклом.

Астрономи кажуть, що це відкриття додає нову сторінку до досліджень довгоперіодичних радіотранзієнтів — рідкісних джерел енергії з надпотужними магнітними полями, які випромінюють сигнали через хвилини або години.

На відміну від планет, зірок чи навіть пульсарів, ASKAP J1448−6856 не має фізичної оболонки. Це — чиста форма енергії, яка існує як радіосхема, а не матеріальне тіло. Вчені порівнюють його з "вузлом хвиль", що живе лише у випромінюванні.

Можливо, джерело є магнітаром — нейтронною зіркою з надзвичайним магнітним полем, або навіть подвійною системою білих карликів. Деякі фахівці припускають, що це може бути новий тип пульсара, який відкриває невідомі донині фізичні механізми Всесвіту.

Факти про ASKAP J1448−6856:

  • Період випромінювання: кожні 1,5 години

  • Спектр: вузькосмуговий, з крутим спадом

  • Поляризація: від 35% до 100%

  • Виявлено у всьому спектрі — від рентгенівських променів до радіохвиль

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Лазерні сигнали з космосу. NASA розкрило деталі
Що відомо про нову технологію NASA
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астронавт почув загадковий стукіт у космосі — що це було
Загадковий стукіт у космосі - які існують пояснення
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астрономи виявили в космосі аномальну наднову
Аномальна наднова шокувала вчених

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?