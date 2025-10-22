Таємничий космічний об’єкт ASKAP "підморгує" Землі радіохвилями

Таємничий об’єкт ASKAP J1448−6856 випромінює сигнали кожні півтори години, не маючи фізичної форми — NASA підтвердило, що його природа залишається невідомою.

ASKAP J1448−6856 випромінює радіохвилі з періодом у 1,5 години

Астрономи виявили дивовижне космічне явище, яке досі не має пояснення. Об’єкт під назвою ASKAP J1448−6856 випромінює радіохвилі з періодом у 1,5 години, створюючи ефект "моргання" у космосі.

Як пише ECOticias, про відкриття повідомило NASA, підтвердивши його "невідому природу" та "відсутню фізичну форму".

ASKAP J1448−6856 був знайдений за допомогою австралійського телескопа Square Kilometer Array Pathfinder. Він демонструє унікальні характеристики випромінювання, яких досі не бачили у жодного іншого космічного тіла. Його спалахи мають складну поляризацію (від 35% до 100%) та гармонічну структуру, що змінюється з кожним циклом.

Астрономи кажуть, що це відкриття додає нову сторінку до досліджень довгоперіодичних радіотранзієнтів — рідкісних джерел енергії з надпотужними магнітними полями, які випромінюють сигнали через хвилини або години.

На відміну від планет, зірок чи навіть пульсарів, ASKAP J1448−6856 не має фізичної оболонки. Це — чиста форма енергії, яка існує як радіосхема, а не матеріальне тіло. Вчені порівнюють його з "вузлом хвиль", що живе лише у випромінюванні.

Можливо, джерело є магнітаром — нейтронною зіркою з надзвичайним магнітним полем, або навіть подвійною системою білих карликів. Деякі фахівці припускають, що це може бути новий тип пульсара, який відкриває невідомі донині фізичні механізми Всесвіту.

Факти про ASKAP J1448−6856: