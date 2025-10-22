Таємничий космічний об’єкт ASKAP "підморгує" Землі радіохвилями

Таємничий об’єкт ASKAP J1448−6856 випромінює сигнали кожні півтори години, не маючи фізичної форми — NASA підтвердило, що його природа залишається невідомою.
Головні тези:
- ASKAP J1448−6856 випромінює радіохвилі з періодом у 1,5 години, створюючи дивовижний ефект “моргання” у космосі.
- Цей таємничий космічний об’єкт не має фізичної форми і відкриває нові можливості для досліджень довгоперіодичних радіотранзієнтів.
ASKAP J1448−6856 випромінює радіохвилі з періодом у 1,5 години
Астрономи виявили дивовижне космічне явище, яке досі не має пояснення. Об’єкт під назвою ASKAP J1448−6856 випромінює радіохвилі з періодом у 1,5 години, створюючи ефект "моргання" у космосі.
Як пише ECOticias, про відкриття повідомило NASA, підтвердивши його "невідому природу" та "відсутню фізичну форму".
ASKAP J1448−6856 був знайдений за допомогою австралійського телескопа Square Kilometer Array Pathfinder. Він демонструє унікальні характеристики випромінювання, яких досі не бачили у жодного іншого космічного тіла. Його спалахи мають складну поляризацію (від 35% до 100%) та гармонічну структуру, що змінюється з кожним циклом.
На відміну від планет, зірок чи навіть пульсарів, ASKAP J1448−6856 не має фізичної оболонки. Це — чиста форма енергії, яка існує як радіосхема, а не матеріальне тіло. Вчені порівнюють його з "вузлом хвиль", що живе лише у випромінюванні.
Можливо, джерело є магнітаром — нейтронною зіркою з надзвичайним магнітним полем, або навіть подвійною системою білих карликів. Деякі фахівці припускають, що це може бути новий тип пульсара, який відкриває невідомі донині фізичні механізми Всесвіту.
Факти про ASKAP J1448−6856:
Період випромінювання: кожні 1,5 години
Спектр: вузькосмуговий, з крутим спадом
Поляризація: від 35% до 100%
Виявлено у всьому спектрі — від рентгенівських променів до радіохвиль
