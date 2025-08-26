Таинственный луч света над Украиной — что на самом деле произошло
26 августа

Новый феномен в украинском небе
Источник:  Телеграф

Ночью, 26 августа, в небе над Украиной заметили неизвестное небесное явление — очевидцев шокировал тонкий луч света синего цвета. Эксперты наконец-то рассказали, чем это могло быть на самом деле.

  • Существует высокая вероятность того, что это был метеор неустановленного типа.
  • Также звучит версия о редком атмосферном явлении под названием световой столб.

С заявлением по этому поводу выступил эксперт по ракетно-ядерному вооружению и бывший работник ракетного КБ "Южное" Александр Кочетков.

По его словам, луч света не являлся ракетой.

Что важно понимать, это явление видели не только в нашей стране, но и в других уголках мира.

На старт баллистической ракеты не похоже, и это должна быть очень большая ракета, космический носитель. На падение головной части баллистической ракеты похоже больше, но вряд ли, потому что до земли не долетело, — подчеркнул специалист.

На этом фоне Кочетков озвучил предположение, что луч света следовал от падения метеорита.

Следует отметить, что существует и другой вариант — речь идет о редком атмосферном явлении под названием световой столб.

Своей версией с журналистами поделился старший научный сотрудник отдела физики субзвездных и планетных систем Главной астрономической обсерватории НАН Украины Алексей Стеклов.

По его убеждению, это могло быть обычное вторжение космических тел в атмосферу Земли, например, метеор неустановленного типа.

Они бывают разные. Это сгорание фрагментов, кусков ядра кометы или кусков астероидов. Раньше даже службы регистрации космических вторжений работали. Сейчас, к сожалению, этого нет, — объяснил ученый.

