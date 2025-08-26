Таинственный луч света над Украиной — что на самом деле произошло

Ночью, 26 августа, в небе над Украиной заметили неизвестное небесное явление — очевидцев шокировал тонкий луч света синего цвета. Эксперты наконец-то рассказали, чем это могло быть на самом деле.
Главные тезисы
- Существует высокая вероятность того, что это был метеор неустановленного типа.
- Также звучит версия о редком атмосферном явлении под названием световой столб.
Новый феномен в украинском небе
С заявлением по этому поводу выступил эксперт по ракетно-ядерному вооружению и бывший работник ракетного КБ "Южное" Александр Кочетков.
По его словам, луч света не являлся ракетой.
Что важно понимать, это явление видели не только в нашей стране, но и в других уголках мира.
На этом фоне Кочетков озвучил предположение, что луч света следовал от падения метеорита.
Следует отметить, что существует и другой вариант — речь идет о редком атмосферном явлении под названием световой столб.
Своей версией с журналистами поделился старший научный сотрудник отдела физики субзвездных и планетных систем Главной астрономической обсерватории НАН Украины Алексей Стеклов.
По его убеждению, это могло быть обычное вторжение космических тел в атмосферу Земли, например, метеор неустановленного типа.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-