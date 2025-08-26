Таємничий промінь світла над Україною — що насправді сталося

Уночі 26 серпня в небі над Україною помітили невідоме небесне явище — очевидців шокував тонкий промінь світла синього кольору. Експерти нарешті пояснили, чим це могло бути насправді.
Головні тези:
- Існує висока ймовірність того, що це був метеор невстановленого типу.
- Також озвучена версія про рідкісне атмосферне явище під назвою світловий стовп.
Новий феномен в українському небі
З заявою з цього приводу виступив експерт із ракетно-ядерного озброєння та колишній працівник ракетного КБ "Південне" Олександр Кочетков.
За його словами, промінь світла не був ракетою.
Що також важливо розуміти, це явище бачили не лише в нашій країні, а й в інших куточках світу.
На цьому тлі Кочетков озвучив пропущення, що промінь світла був слідом від падіння метеорита.
Варто зазначити, що існує й інший варіант — йдеться про рідкісне атмосферне явище під назвою світловий стовп.
Своєю версію з журналістам поділився старший науковий співробітник відділу фізики субзоряних і планетних систем Головної астрономічної обсерваторії НАН України Олексій Стеклов.
На його переконання, це могло бути звичайне вторгнення космічних тіл в атмосферу Землі, до прикладу, метеор невстановленого типу.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-