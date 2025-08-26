Таємничий промінь світла над Україною — що насправді сталося

Уночі 26 серпня в небі над Україною помітили невідоме небесне явище — очевидців шокував тонкий промінь світла синього кольору. Експерти нарешті пояснили, чим це могло бути насправді.

Новий феномен в українському небі

З заявою з цього приводу виступив експерт із ракетно-ядерного озброєння та колишній працівник ракетного КБ "Південне" Олександр Кочетков.

За його словами, промінь світла не був ракетою.

Що також важливо розуміти, це явище бачили не лише в нашій країні, а й в інших куточках світу.

На старт балістичної ракет не схоже, і це має бути дуже велика ракета, космічний носій. На падіння головної частини балістичної ракети схоже більше, але навряд чи, тому що до землі не долетіло, — наголосив фахівець.

На цьому тлі Кочетков озвучив пропущення, що промінь світла був слідом від падіння метеорита.

Варто зазначити, що існує й інший варіант — йдеться про рідкісне атмосферне явище під назвою світловий стовп.

Своєю версію з журналістам поділився старший науковий співробітник відділу фізики субзоряних і планетних систем Головної астрономічної обсерваторії НАН України Олексій Стеклов.

На його переконання, це могло бути звичайне вторгнення космічних тіл в атмосферу Землі, до прикладу, метеор невстановленого типу.