Таємничий промінь світла над Україною — що насправді сталося
Таємничий промінь світла над Україною — що насправді сталося

Новий феномен в українському небі
Джерело:  Телеграф

Уночі 26 серпня в небі над Україною помітили невідоме небесне явище — очевидців шокував тонкий промінь світла синього кольору. Експерти нарешті пояснили, чим це могло бути насправді.

Головні тези:

  • Існує висока ймовірність того, що це був метеор невстановленого типу.
  • Також озвучена версія про рідкісне атмосферне явище під назвою світловий стовп.

Новий феномен в українському небі

З заявою з цього приводу виступив експерт із ракетно-ядерного озброєння та колишній працівник ракетного КБ "Південне" Олександр Кочетков.

За його словами, промінь світла не був ракетою.

Що також важливо розуміти, це явище бачили не лише в нашій країні, а й в інших куточках світу.

На старт балістичної ракет не схоже, і це має бути дуже велика ракета, космічний носій. На падіння головної частини балістичної ракети схоже більше, але навряд чи, тому що до землі не долетіло, — наголосив фахівець.

На цьому тлі Кочетков озвучив пропущення, що промінь світла був слідом від падіння метеорита.

Варто зазначити, що існує й інший варіант — йдеться про рідкісне атмосферне явище під назвою світловий стовп.

Своєю версію з журналістам поділився старший науковий співробітник відділу фізики субзоряних і планетних систем Головної астрономічної обсерваторії НАН України Олексій Стеклов.

На його переконання, це могло бути звичайне вторгнення космічних тіл в атмосферу Землі, до прикладу, метеор невстановленого типу.

Вони бувають різні. Це згоряння фрагментів, шматків ядра комети або шматків астероїдів. Раніше навіть служби реєстрації космічних вторгнень працювали. Зараз, на жаль, цього немає, — пояснив науковець.

