Тайсон Фьюри возвращается на ринг
Тайсон Фьюри возвращается на ринг

Тайсон Фьюри готов к серьезным поединкам
Источник:  online.ua

По словам бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри, 2026 станет временем его громкого возвращения на ринг. Он также объяснил, почему принял такое неожиданное решение.

Главные тезисы

  • Боксер заявил, что возраст не убавил его спортивного азарта.
  • Также он признался, что любит колотить мужчин и получать за это деньги.

Тайсон Фьюри готов к серьезным поединкам

Продолжительная пауза 37-летнего "цыганского короля" завершилась именно так, как об этом мечтали многие его поклонники.

Так, звездный боксер обнародовал дерзкое заявление о возобновлении карьеры под лозунгом "Return of the Mac" в социальной сети Instagram.

В своем новом сообщении Фьюри красноречиво намекнул, что возраст не убавил его спортивного азарта и он по-прежнему находится в боевой форме.

Некоторое время меня не было, но теперь я вернулся. Мне 37 лет, и я все еще в строю. Нет ничего лучше, чем бить мужиков по лицу и получать за это деньги, — с юмор отметил боксер.

Что также интересно, недавно Фьюри назвал единственного боксера, который может "разнести" Усика.

Он считает, что у другого британского бойца — 20-летнего Мозеса Итаумы — есть силы, чтобы победить украинца.

