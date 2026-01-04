Тайсон Фьюри возвращается на ринг

По словам бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри, 2026 станет временем его громкого возвращения на ринг. Он также объяснил, почему принял такое неожиданное решение.
Главные тезисы
- Боксер заявил, что возраст не убавил его спортивного азарта.
- Также он признался, что любит колотить мужчин и получать за это деньги.
Тайсон Фьюри готов к серьезным поединкам
Продолжительная пауза 37-летнего "цыганского короля" завершилась именно так, как об этом мечтали многие его поклонники.
Так, звездный боксер обнародовал дерзкое заявление о возобновлении карьеры под лозунгом "Return of the Mac" в социальной сети Instagram.
В своем новом сообщении Фьюри красноречиво намекнул, что возраст не убавил его спортивного азарта и он по-прежнему находится в боевой форме.
Что также интересно, недавно Фьюри назвал единственного боксера, который может "разнести" Усика.
Он считает, что у другого британского бойца — 20-летнего Мозеса Итаумы — есть силы, чтобы победить украинца.
