Тайсон Ф'юрі повертається на ринг

За словами колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, 2026 рік стане часом його гучного повернення на ринг. Він також пояснив, чому ухвалив таке неочікуване рішення.
Головні тези:
- Боксер заявив, що вік не зменшив його спортивного азарту.
- Також він зізнався, що полюбляє гамселити чоловіків і отримувати за це гроші.
Тайсон Ф'юрі готовий до серйозних поєдинків
Тривала пауза 37-річного "циганського короля" завершилася саме так, як про це мріяли чимало його шанувальників.
Так, зірковий боксер оприлюднив зухвалу заяву про відновлення кар'єри під гаслом "Return of the Mac" у соціальній мережі Instagram.
У своєму новому допис Ф'юрі красномовно натякнув, що вік не зменшив його спортивного азарту і він, як і раніше, перебуває в бойовій формі.
Що також цікаво, нещодавно Ф'юрі назвав єдиного боксера, який може "рознести" Усика.
Він вважає, що в іншого британського бійця — 20-річного Мозеса Ітауми — є сили, щоб перемогти українця.
