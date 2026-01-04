Тайсон Ф'юрі повертається на ринг
Категорія
Спорт
Дата публікації

Тайсон Ф'юрі повертається на ринг

Тайсон Ф'юрі готовий до серйозних поєдинків
Джерело:  online.ua

За словами колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, 2026 рік стане часом його гучного повернення на ринг. Він також пояснив, чому ухвалив таке неочікуване рішення.

Головні тези:

  • Боксер заявив, що вік не зменшив його спортивного азарту.
  • Також він зізнався, що полюбляє гамселити чоловіків і отримувати за це гроші.

Тайсон Ф'юрі готовий до серйозних поєдинків

Тривала пауза 37-річного "циганського короля" завершилася саме так, як про це мріяли чимало його шанувальників.

Так, зірковий боксер оприлюднив зухвалу заяву про відновлення кар'єри під гаслом "Return of the Mac" у соціальній мережі Instagram.

У своєму новому допис Ф'юрі красномовно натякнув, що вік не зменшив його спортивного азарту і він, як і раніше, перебуває в бойовій формі.

Якийсь час мене не було, але тепер я повернувся. Мені 37 років, і я все ще в строю. Немає нічого кращого, ніж бити мужиків по обличчю і отримувати за це гроші, — з гумор зазначив боксер.

Що також цікаво, нещодавно Ф'юрі назвав єдиного боксера, який може "рознести" Усика.

Він вважає, що в іншого британського бійця — 20-річного Мозеса Ітауми — є сили, щоб перемогти українця.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Рейтинг найбагатших боксерів усіх часів — на якій щаблині Усик
Усик - один із найзаможніших боксерів в історії людства
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик не захотів битися з юним зірковим боксером — інсайдери
Що відомо про плани Усика
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Боксер Ентоні Джошуа потрапив у смертельну ДТП
Джошуа потрапив у смертельну ДТП - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?