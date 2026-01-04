Тайсон Ф'юрі повертається на ринг

За словами колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, 2026 рік стане часом його гучного повернення на ринг. Він також пояснив, чому ухвалив таке неочікуване рішення.

Тайсон Ф'юрі готовий до серйозних поєдинків

Тривала пауза 37-річного "циганського короля" завершилася саме так, як про це мріяли чимало його шанувальників.

Так, зірковий боксер оприлюднив зухвалу заяву про відновлення кар'єри під гаслом "Return of the Mac" у соціальній мережі Instagram.

У своєму новому допис Ф'юрі красномовно натякнув, що вік не зменшив його спортивного азарту і він, як і раніше, перебуває в бойовій формі.

Якийсь час мене не було, але тепер я повернувся. Мені 37 років, і я все ще в строю. Немає нічого кращого, ніж бити мужиків по обличчю і отримувати за це гроші, — з гумор зазначив боксер. Поширити

Що також цікаво, нещодавно Ф'юрі назвав єдиного боксера, який може "рознести" Усика.