Тайсон Фьюри возвращается на ринг — кто станет его соперником

Как удалось узнать СМИ, известный британский боксер Тайсон Фьюри все-таки решил встретиться на ринге с Энтони Джошуа для боя под громким названием "Битва британцев".

Фьюри готов сразиться с Джошуа

Согласно данным GB News, стороны смогли добиться устного согласия на проведение боя, однако пока не подписали контракт.

Существует высокая вероятность, что британские боксеры встретятся на ринге до конца 2025 года. Бой планируют провести в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Бой Фьюри — Джошуа — это уже вопрос "когда", а не "будет ли вообще". Тайсон согласился вернуться в бокс ради этого противостояния. В последнее время он активно тренируется, и официальное объявление — только вопрос времени, — заявил СМИ один из их инсайдеров. Поделиться

Кроме того, указано, что представители боксеров проводят переговоры сразу о двух поединках, в том числе матче-реванше.

Однако пока не удалось договориться о разделе гонораров между соперниками.

По словам промоутера Джошуа Эдди Хирна, организация этого поединка "гораздо проще", поскольку и Джошуа, и Фьюри потеряли свои чемпионские титулы.