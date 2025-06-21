Тайсон Фʼюрі повертається на ринг — хто стане його суперником

Як вдалося дізнатися ЗМІ, відомий британський боксер Тайсон Фʼюрі все-таки вирішив зустрітися на ринзі з Ентоні Джошуа для бою під гучною назвою "Битва британців".
Головні тези:
- Цілком імовірно, що цей бій відбудеться до кінця 2025 року.
- Оскільки обидва боксери втратили свої чемпіонські титули, у цьому поєдинку інтригою буде особисте протистояння.
Фʼюрі готовий битися з Джошуа
Згідно з даними GB News, сторони змогли досягнути усної згоди на проведення бою, однак поки не підписали контракт.
Існує висока ймовірність того, що британські боксери зустрінуться на рингу до кінця 2025 року. Бій планують провести в Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Окрім того, стверджується, що представники боксерів проводять перемовини одразу про два поєдинки, зокрема матч-реванш.
Однак поки не вдалося домовитися про розподіл гонорарів між суперниками.
За словами промоутера Джошуа Едді Хірна, організація цього поєдинку "набагато простіша", оскільки і Джошуа, і Фʼюрі втратили свої чемпіонські титули.
Враховуючи цей фактор, інтригою зустрічі будуть не пояси, а особисте протистояння боксерів.
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