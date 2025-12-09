Тайсон VS Мейвезер — известна дата боя

Экс-чемпион в сверхтяжелом весе Майк Тайсон поделился подробностями предстоящего выставочного боя против бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего.
Главные тезисы
- 5 лет назад Майк провел выставочное сражение против Роя Джонса.
- Оно длилось восемь раундов по две минуты и завершился вничью.
Когда состоится бой Тайсона и Мейвезера
Всемирно известные боксеры подписали соглашение на поединок, организованный американской компанией CSI Sports/Fight Sports
Об этом сообщает Source of Boxing со ссылкой на заявление самого Майка Тайсона.
Что важно понять, Флойд Мейвезер завершил свою карьеру еще 10 лет назад победой над Андре Берто.
Однако в 2017 году он объявил о возобновлении своей карьеры, чтобы провести поединок против Конора Макгрегора по правилам бокса.
Мейвезер смог обогатиться еще на 280 млн. долларов и нокаутировал ирландца в 10 раунде.
