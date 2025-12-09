Тайсон VS Мейвезер — известна дата боя

Экс-чемпион в сверхтяжелом весе Майк Тайсон поделился подробностями предстоящего выставочного боя против бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего.

Когда состоится бой Тайсона и Мейвезера

Всемирно известные боксеры подписали соглашение на поединок, организованный американской компанией CSI Sports/Fight Sports

Об этом сообщает Source of Boxing со ссылкой на заявление самого Майка Тайсона.

Это произойдет в марте и это будет в Африке. Это будет невероятно, мы побьем все рекорды. Это будет одно из самых больших событий в истории спорта, — отметил легендарный боксер. Поделиться

Что важно понять, Флойд Мейвезер завершил свою карьеру еще 10 лет назад победой над Андре Берто.

Однако в 2017 году он объявил о возобновлении своей карьеры, чтобы провести поединок против Конора Макгрегора по правилам бокса.

Мейвезер смог обогатиться еще на 280 млн. долларов и нокаутировал ирландца в 10 раунде.