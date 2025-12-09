Тайсон VS Мейвезер — известна дата боя
Категория
Спорт
Дата публикации

Тайсон VS Мейвезер — известна дата боя

Когда состоится бой Тайсона и Мейвезера
Читати українською
Источник:  online.ua

Экс-чемпион в сверхтяжелом весе Майк Тайсон поделился подробностями предстоящего выставочного боя против бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего.

Главные тезисы

  • 5 лет назад Майк провел выставочное сражение против Роя Джонса.
  • Оно длилось восемь раундов по две минуты и завершился вничью.

Когда состоится бой Тайсона и Мейвезера

Всемирно известные боксеры подписали соглашение на поединок, организованный американской компанией CSI Sports/Fight Sports

Об этом сообщает Source of Boxing со ссылкой на заявление самого Майка Тайсона.

Это произойдет в марте и это будет в Африке. Это будет невероятно, мы побьем все рекорды. Это будет одно из самых больших событий в истории спорта, — отметил легендарный боксер.

Что важно понять, Флойд Мейвезер завершил свою карьеру еще 10 лет назад победой над Андре Берто.

Однако в 2017 году он объявил о возобновлении своей карьеры, чтобы провести поединок против Конора Макгрегора по правилам бокса.

Мейвезер смог обогатиться еще на 280 млн. долларов и нокаутировал ирландца в 10 раунде.

Майк Тайсон перестал драться на профессиональном уровне еще в 2005 году. Он провел 58 боев (50 побед и 6 поражений, еще два поединка окончились без результата).

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
The Ring обновил рейтинг боксеров сверхтяжелого веса — кто триумфатор
Как выглядит новый рейтинг от The Ring
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик возглавил рейтинг самых популярных боксеров по версии BoxRec
Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Рейтинг самых богатых боксеров всех времен — на каком месте Усик
Усик — один из самых богатых боксеров в истории человечества

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?