Тайсон VS Мейвезер — відома дата бою

Коли відбудеться бій Тайсона та Мейвезера

Всесвітньо відомі боксери підписали угоду на поєдинок, який буде організований американською компанією CSI Sports/Fight Sports

Про це повідомляє Source of Boxing з посиланням на заяву самого Майка Тайсона.

Це відбудеться в березні, і це буде в Африці. Це буде неймовірно, ми поб'ємо всі рекорди. Це буде одна з найбільших подій в історії спорту, — наголосив легендарний боксер. Поширити

Що важливо роозуміти, Флойд Мейвезер завершив свою кар'єру ще 10 років тому перемогою над Андре Берто.

Однак у 2017-му він оголосив про відновлення своєї кар'єри, щоб провести поєдинок проти Конора Макгрегора за правилами боксу.

Мейвезер зміг збагатитися ще на 280 млн доларів та нокаутував ірландця в 10 раунді.