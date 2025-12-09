Тайсон VS Мейвезер — відома дата бою
Тайсон VS Мейвезер — відома дата бою

Коли відбудеться бій Тайсона та Мейвезера
Джерело:  online.ua

Ексчемпіон надважкої ваги Майк Тайсон поділився подробицями майбутнього виставкового бою проти колишнього чемпіона світу у пʼяти вагових категоріях Флойда Мейвезера-молодшого.

Головні тези:

  • 5 років тому Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. 
  • Він тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Коли відбудеться бій Тайсона та Мейвезера

Всесвітньо відомі боксери підписали угоду на поєдинок, який буде організований американською компанією CSI Sports/Fight Sports

Про це повідомляє Source of Boxing з посиланням на заяву самого Майка Тайсона.

Це відбудеться в березні, і це буде в Африці. Це буде неймовірно, ми поб'ємо всі рекорди. Це буде одна з найбільших подій в історії спорту, — наголосив легендарний боксер.

Що важливо роозуміти, Флойд Мейвезер завершив свою кар'єру ще 10 років тому перемогою над Андре Берто.

Однак у 2017-му він оголосив про відновлення своєї кар'єри, щоб провести поєдинок проти Конора Макгрегора за правилами боксу.

Мейвезер зміг збагатитися ще на 280 млн доларів та нокаутував ірландця в 10 раунді.

Майк Тайсон перестав битися на професійному рівні ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату).

