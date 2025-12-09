Тайсон VS Мейвезер — відома дата бою

Ексчемпіон надважкої ваги Майк Тайсон поділився подробицями майбутнього виставкового бою проти колишнього чемпіона світу у пʼяти вагових категоріях Флойда Мейвезера-молодшого.
Головні тези:
- 5 років тому Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса.
- Він тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.
Коли відбудеться бій Тайсона та Мейвезера
Всесвітньо відомі боксери підписали угоду на поєдинок, який буде організований американською компанією CSI Sports/Fight Sports
Про це повідомляє Source of Boxing з посиланням на заяву самого Майка Тайсона.
Що важливо роозуміти, Флойд Мейвезер завершив свою кар'єру ще 10 років тому перемогою над Андре Берто.
Однак у 2017-му він оголосив про відновлення своєї кар'єри, щоб провести поєдинок проти Конора Макгрегора за правилами боксу.
Мейвезер зміг збагатитися ще на 280 млн доларів та нокаутував ірландця в 10 раунді.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-