Между Венгрией и Хорватией вспыхнул серьезный конфликт

Как уже упоминалось ранее, недавно президент Хорватии Зоран Миланович не согласился на призыв правительства присоединиться к миссии НАТО, которая будет тренировать украинских защитников в Германии.

Такая позиция спровоцировала возмущение главы Минобороны Ивана Анушича.

Более того, на этом фоне он даже обвинил Венгрию в стремлении оккупировать хорватский город Осиек.

По убеждению министра, команда Виктора Орбана не поддерживает Североатлантический Альянс и Европейский Союз, поскольку проводит политику "Великой Венгрии".

После этого Анушич также добавил, что отказ от участия в военных действиях ставит Хорватию на сторону Сербии и Венгрии, публично поддерживающих Россию и кремлевского правителя Путина.

Как Венгрия отреагировала на эти обвинения

Почти сразу Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Хорватии Младена Андрлича.

По словам шефа венгерской дипломатии Петера Сиярто, его народ очень обидели слова Анушича.

Такого прецедента еще не было, поэтому мы пропустили мимо ушей первый комментарий министра, но я отказался пропустить мимо ушей второй. Я уважительно прошу хорватское правительство не вовлекать нас в свои явно существующие острые внутриполитические споры с президентом республики, — заявил дипломат. Поделиться

Что важно понимать, не только Хорватия, но большинство союзников и партнеров Украины обвиняют команду Виктора Орбана в пророссийской позиции.

Сам Орбан никогда не скрывал своей симпатии к путинскому преступному режиму.