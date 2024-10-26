Такого ще не було. У Хорватії звинуватили Угорщину в зазіханні на їхню територію

Команда угорського лідера Віктора Орбана екстрено викликала посла Хорватії через жорстку критики політики Будапешта з боку міністра оборони Івана Анушича.
Головні тези:
- Президент Хорватії відмовився долучитися до місії НАТО у Німеччині, спровокувавши обурення міністра оборони країни.
- Іван Анушич звинуватив Угорщину в прагненні окупувати хорватське місто Осієк.
- Більшість союзників України також звинувачують команду Орбана в проросійських рішеннях.
Між Угорщиною та Хорватією спалахнув серйозний конфлікт
Як уже згадувалося раніше, нещодавно президент Хорватії Зоран Міланович не погодився на заклик уряду долучитися до складу місії НАТО, яка тренуватиме українських захисників у Німеччині.
Така позиція спровокувала обурення очільника Міноборони Івана Анушича.
Ба більше, на цьому тлі він навіть звинуватив Угорщину в прагненні окупувати хорватське місто Осієк.
На переконання міністра, команда Віктора Орбана не підтримує Північноатлантичний Альянс та Європейський Союз, оскільки провадить політику "Великої Угорщини".
Після цього Анушич також додав, що відмова від участі у військових діях ставить Хорватію на бік Сербії та Угорщини, які публічно підтримують Росію та кремлівського правителя Путіна.
Як Угорщина відреагувала на ці звинувачення
Майже одразу Міністерство закордонних справ Угорщини викликало до себе посла Хорватії Младена Андрліча.
За словами шефа угорської дипломатії Петера Сіярто, його народ дуже образили слова Анушича.
Що важливо розуміти, не лише Хорватія, але й більшість союзників та партнерів України звинувачують команду Віктора Орбана у проросійській позиції.
Сам Орбан ніколи не приховував своє симпатії до путінського злочинного режиму.
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