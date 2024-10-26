Такого ще не було. У Хорватії звинуватили Угорщину в зазіханні на їхню територію

Між Угорщиною та Хорватією спалахнув серйозний конфлікт

Як уже згадувалося раніше, нещодавно президент Хорватії Зоран Міланович не погодився на заклик уряду долучитися до складу місії НАТО, яка тренуватиме українських захисників у Німеччині.

Така позиція спровокувала обурення очільника Міноборони Івана Анушича.

Ба більше, на цьому тлі він навіть звинуватив Угорщину в прагненні окупувати хорватське місто Осієк.

На переконання міністра, команда Віктора Орбана не підтримує Північноатлантичний Альянс та Європейський Союз, оскільки провадить політику "Великої Угорщини".

Після цього Анушич також додав, що відмова від участі у військових діях ставить Хорватію на бік Сербії та Угорщини, які публічно підтримують Росію та кремлівського правителя Путіна.

Як Угорщина відреагувала на ці звинувачення

Майже одразу Міністерство закордонних справ Угорщини викликало до себе посла Хорватії Младена Андрліча.

За словами шефа угорської дипломатії Петера Сіярто, його народ дуже образили слова Анушича.

Такого прецеденту ще не було, тому ми пропустили повз вуха перший коментар міністра, але я відмовився пропустити повз вуха другий. Я шанобливо прошу хорватський уряд не втягувати нас у свої явно існуючі гострі внутрішньополітичні суперечки з президентом республіки, — заявив дипломат. Поширити

Що важливо розуміти, не лише Хорватія, але й більшість союзників та партнерів України звинувачують команду Віктора Орбана у проросійській позиції.