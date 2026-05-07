"Там есть жизнь". Ученые обнаружили "температурный ад" во впадине Карибского моря

На глубине почти 5 километров под поверхностью глубоководный робот обнаружил враждебную среду обитания, где температура воды достигает более 400 °C. Интересно, что организмы все же могут выживать в этой среде.

Ученые обнаружили "температурный ад" на глубине 5 км под водой

Это место находится в Карибском море. В этой среде обитания нет солнечного света, а богатые минералами воды достигают 401 градуса по Цельсию, но не закипают. Выжить могут только некоторые организмы.

Гидротермальное поле Биби расположено на глубине 4 968 метров в Каймановой впадине. Это самый глубокий из известных гидротермальных источников на планете. Его обнаружил глубоководный робот при исследовании Каймановой впадины.

В издании рассказали, что гидротермальные источники обычно возникают в местах морского дна, где тектонические плиты расходятся. Когда морская вода сталкивается с нижележащей магмой, она поднимается обратно на поверхность при чрезвычайно высокой температуре, унося с собой газы и минералы, но вода не закипает.

Всего существует два типа гидротермальных источников: так называемые "белые дымоходы" и "черные дымоходы". "Белые дымоходы" обычно холоднее и выглядят бледными через кремнезем и барит, а "черные дымоходы" более горячие и извергают жидкость, содержащую преимущественно сульфиды железа.

В районе гидротермальных источников Биби находятся "черные дымоходы", которые выглядят как ряды заводских труб, извергающих темный дым.

Многие животные не смогли бы выжить в этих экстремальных условиях. Однако гидротермальные источники Биби кишат жизнью.

Хотя эти жидкости горячие, они обладают свойством очень быстро охлаждаться при смешивании с морской водой. Источник может быть очень горячим, но если отойти от него чуть-чуть, температура может составлять около 20 °C, что вполне подходит для многих животных, — объяснила исследовательница Музея естественной истории Лондона Магги Георгиева.

В районе гидротермальных источников Биби робот обнаружил рыб семейства бельдюговых (Zoarcidae), анемонов, карликовых раков и колонии необычных креветок. Эти креветки имеют на спине специальный светочувствительный орган, помогающий им ориентироваться в слабом свете.