"Там есть жизнь". Ученые обнаружили "температурный ад" во впадине Карибского моря
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Там есть жизнь". Ученые обнаружили "температурный ад" во впадине Карибского моря

вода
Читати українською
Источник:  BBC

На глубине почти 5 километров под поверхностью глубоководный робот обнаружил враждебную среду обитания, где температура воды достигает более 400 °C. Интересно, что организмы все же могут выживать в этой среде.

Главные тезисы

  • Глубоководный робот обнаружил гидротермальное поле с температурой воды более 400°C на глубине 5 км под водой в Карибском море.
  • В этой враждебной среде организмы способны выживать благодаря особенностям окружающей среды и быстрому охлаждению горячих жидкостей.

Ученые обнаружили "температурный ад" на глубине 5 км под водой

Это место находится в Карибском море. В этой среде обитания нет солнечного света, а богатые минералами воды достигают 401 градуса по Цельсию, но не закипают. Выжить могут только некоторые организмы.

Гидротермальное поле Биби расположено на глубине 4 968 метров в Каймановой впадине. Это самый глубокий из известных гидротермальных источников на планете. Его обнаружил глубоководный робот при исследовании Каймановой впадины.

В издании рассказали, что гидротермальные источники обычно возникают в местах морского дна, где тектонические плиты расходятся. Когда морская вода сталкивается с нижележащей магмой, она поднимается обратно на поверхность при чрезвычайно высокой температуре, унося с собой газы и минералы, но вода не закипает.

Всего существует два типа гидротермальных источников: так называемые "белые дымоходы" и "черные дымоходы". "Белые дымоходы" обычно холоднее и выглядят бледными через кремнезем и барит, а "черные дымоходы" более горячие и извергают жидкость, содержащую преимущественно сульфиды железа.

В районе гидротермальных источников Биби находятся "черные дымоходы", которые выглядят как ряды заводских труб, извергающих темный дым.

Многие животные не смогли бы выжить в этих экстремальных условиях. Однако гидротермальные источники Биби кишат жизнью.

Хотя эти жидкости горячие, они обладают свойством очень быстро охлаждаться при смешивании с морской водой. Источник может быть очень горячим, но если отойти от него чуть-чуть, температура может составлять около 20 °C, что вполне подходит для многих животных, — объяснила исследовательница Музея естественной истории Лондона Магги Георгиева.

В районе гидротермальных источников Биби робот обнаружил рыб семейства бельдюговых (Zoarcidae), анемонов, карликовых раков и колонии необычных креветок. Эти креветки имеют на спине специальный светочувствительный орган, помогающий им ориентироваться в слабом свете.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Большие участки поверхностей океанов таинственным образом темнеют — чем это грозит миру
океан
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Супер Эль-Ниньо". Климатическая аномалия в Тихом океане повлияет на весь мир
"Супер Эль-Ниньо".
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые нашли древний вулкан на дне Тихого океана
Загадочный вулкан на дне Тихого океана – что о нем известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?