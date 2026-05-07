"Там є життя". Науковці виявили "температурне пекло" у западині Карибського моря
Джерело:  BBC

На глибині майже 5 кілометрів під поверхнею глибоководний робот виявив вороже середовище існування, де температура води сягає понад 400 °C. Цікаво те, що організми все ж можуть виживати в цьому середовищі.

Головні тези:

  • У Карибському морі на глибині майже 5 км виявлено гідротермальне поле з температурою води понад 400°C.
  • Це найглибше відоме гідротермальне джерело на планеті, в якому організми здатні вижити у ворожому середовищі.

Науковці виявили "температурне пекло" на глибині 5 км під водою

Зазначається, що це місце знаходиться в Карибському морі. У цьому середовищі існування немає сонячного світла, а багаті на мінерали води досягають 401 градуса за Цельсієм, але не закипають. Вижити можуть лише деякі організми.

Гідротермальне поле Бібі розташоване на глибині 4 968 метрів у Каймановій западині. Це найглибше з відомих гідротермальних джерел на планеті. Його виявив глибоководний робот під час дослідження Кайманової западини.

У виданні розповіли, що гідротермальні джерела зазвичай виникають у тих місцях морського дна, де тектонічні плити розходяться. Коли морська вода стикається з магмою, що знаходиться нижче, вона піднімається назад на поверхню при надзвичайно високій температурі, несучи з собою гази та мінерали, але вода не закипає.

Всього існує два типи гідротермальних джерел: так звані "білі димарі" і "чорні димарі". "Білі димарі" зазвичай холодніші і виглядають блідими через кремнезем і барит, а "чорні димарі" гарячіші і вивергають рідину, що містить переважно сульфіди заліза.

У районі гідротермальних джерел Бібі знаходяться "чорні димарі", які виглядають як ряди заводських труб, що вивергають темний дим.

Багато тварин не змогли б вижити в цих екстремальних умовах. Однак гідротермальні джерела Бібі кишать життям.

Хоча ці рідини гарячі, вони мають властивість дуже швидко охолоджуватися при змішуванні з морською водою. Джерело може бути дуже гарячим, але якщо відійти від нього трохи, температура може становити близько 20 °C, що цілком підходить для багатьох тварин, — пояснила дослідниця Музею природної історії Лондона Маггі Георгієва.

У районі гідротермальних джерел Бібі робот виявив риб родини бельдюгових (Zoarcidae), анемонів, карликових раків і колонії незвичайних креветок. Ці креветки мають на спині спеціальний світлочутливий орган, який допомагає їм орієнтуватися в слабкому світлі.

