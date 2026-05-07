"Там є життя". Науковці виявили "температурне пекло" у западині Карибського моря

На глибині майже 5 кілометрів під поверхнею глибоководний робот виявив вороже середовище існування, де температура води сягає понад 400 °C. Цікаво те, що організми все ж можуть виживати в цьому середовищі.
Головні тези:
- У Карибському морі на глибині майже 5 км виявлено гідротермальне поле з температурою води понад 400°C.
- Це найглибше відоме гідротермальне джерело на планеті, в якому організми здатні вижити у ворожому середовищі.
Науковці виявили "температурне пекло" на глибині 5 км під водою
Зазначається, що це місце знаходиться в Карибському морі. У цьому середовищі існування немає сонячного світла, а багаті на мінерали води досягають 401 градуса за Цельсієм, але не закипають. Вижити можуть лише деякі організми.
Гідротермальне поле Бібі розташоване на глибині 4 968 метрів у Каймановій западині. Це найглибше з відомих гідротермальних джерел на планеті. Його виявив глибоководний робот під час дослідження Кайманової западини.
У виданні розповіли, що гідротермальні джерела зазвичай виникають у тих місцях морського дна, де тектонічні плити розходяться. Коли морська вода стикається з магмою, що знаходиться нижче, вона піднімається назад на поверхню при надзвичайно високій температурі, несучи з собою гази та мінерали, але вода не закипає.
У районі гідротермальних джерел Бібі знаходяться "чорні димарі", які виглядають як ряди заводських труб, що вивергають темний дим.
Багато тварин не змогли б вижити в цих екстремальних умовах. Однак гідротермальні джерела Бібі кишать життям.
Хоча ці рідини гарячі, вони мають властивість дуже швидко охолоджуватися при змішуванні з морською водою. Джерело може бути дуже гарячим, але якщо відійти від нього трохи, температура може становити близько 20 °C, що цілком підходить для багатьох тварин, — пояснила дослідниця Музею природної історії Лондона Маггі Георгієва.
У районі гідротермальних джерел Бібі робот виявив риб родини бельдюгових (Zoarcidae), анемонів, карликових раків і колонії незвичайних креветок. Ці креветки мають на спині спеціальний світлочутливий орган, який допомагає їм орієнтуватися в слабкому світлі.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-