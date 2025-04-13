Тарифная война. Трамп решил пойти на уступки

Американский лидер Дональд Трамп освобождает смартфоны, компьютеры и другую электронику от своих глобальных "взаимных тарифов". Что важно понимать, это произошло после жесткой недели на рынках на фоне торговой войны.
Главные тезисы
- Таможенно-пограничная служба США опубликовала новую инструкцию по тарифам.
- В настоящее время Трамп анализирует возможность введения секторальных тарифов на некоторые товары.
Что известно о решении Трампа
Журналисты обращают внимание на то, что новую инструкцию обнародовала Таможенно-пограничная служба США.
Она освобождает бытовую электронику, часть из которой производится в Китае, от тарифной эскалации Трампа с Китаем и 10-процентного базового тарифа по всем странам.
Кроме того, указано, что оборудование, используемое для производства полупроводников, также будет освобождено от тарифов.
С заявлением по этому поводу уже выступил старший советник Белого дома Стивен Миллер.
По словам последнего, эти товары все еще подпадают под действие тарифа по Китаю в соответствии с первоначальным объявлением в размере 20%.
Что важно понимать, это тарифная ставка, которую Трамп ввел из-за "кризиса нелегальных наркотиков".
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-