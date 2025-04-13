Тарифная война. Трамп решил пойти на уступки
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Экономика
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Тарифная война. Трамп решил пойти на уступки

Что известно о решении Трампа
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Источник:  Politico

Американский лидер Дональд Трамп освобождает смартфоны, компьютеры и другую электронику от своих глобальных "взаимных тарифов". Что важно понимать, это произошло после жесткой недели на рынках на фоне торговой войны.

Главные тезисы

  • Таможенно-пограничная служба США опубликовала новую инструкцию по тарифам.
  • В настоящее время Трамп анализирует возможность введения секторальных тарифов на некоторые товары.

Что известно о решении Трампа

Журналисты обращают внимание на то, что новую инструкцию обнародовала Таможенно-пограничная служба США.

Она освобождает бытовую электронику, часть из которой производится в Китае, от тарифной эскалации Трампа с Китаем и 10-процентного базового тарифа по всем странам.

Кроме того, указано, что оборудование, используемое для производства полупроводников, также будет освобождено от тарифов.

Хотя эта электроника не будет подвергаться тарифным ставкам, которые Трамп ввел на этой неделе в рамках торговой войны с Китаем, эти товары все равно могут быть обложены значительной пошлиной, если они производятся в Китае.

С заявлением по этому поводу уже выступил старший советник Белого дома Стивен Миллер.

По словам последнего, эти товары все еще подпадают под действие тарифа по Китаю в соответствии с первоначальным объявлением в размере 20%.

Что важно понимать, это тарифная ставка, которую Трамп ввел из-за "кризиса нелегальных наркотиков".

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