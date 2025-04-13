Тарифна війна. Трамп вирішив піти на поступки

Американський лідер Дональд Трамп звільнює смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від своїх глобальних "взаємних тарифів". Що важливо розуміти, це сталося після жорсткого тижня на ринках на тлі торгової війни.

Що відомо про рішення Трампа

Журналісти звертають увагу на те, що нову інструкцію оприлюднила Митно-прикордонна служба США.

Вона звільняє побутову електроніку, багато з якої виробляється в Китаї, від тарифної ескалації Трампа з Китаєм і 10-відсоткового базового тарифу щодо всіх країн.

Окрім того, вказано, що обладнання, що використовується для виробництва напівпровідників, також буде звільнено від тарифів.

Хоча ця електроніка не підпадатиме під дію тарифних ставок, які Трамп запровадив цього тижня в рамках торгової війни з Китаєм, ці товари все одно можуть бути обкладені значним митом, якщо вони виробляються в Китаї. Поширити

З заявою з цього приводу уже виступив старший радник Білого дому Стівен Міллер.

За словами останнього, ці товари все ще підпадають під дію тарифу щодо Китаю відповідно до початкового оголошення в розмірі 20%.

Що важливо розуміти, це тарифна ставка, яку Трамп ввів через "кризу нелегальних наркотиків".