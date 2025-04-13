Тарифна війна. Трамп вирішив піти на поступки

Американський лідер Дональд Трамп звільнює смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від своїх глобальних "взаємних тарифів". Що важливо розуміти, це сталося після жорсткого тижня на ринках на тлі торгової війни.
Головні тези:
- Митно-прикордонна служба США опублікувала нову інструкцію щодо тарифів.
- Наразі Трамп аналізує можливість запровадження секторальних тарифів на деякі товари.
Що відомо про рішення Трампа
Журналісти звертають увагу на те, що нову інструкцію оприлюднила Митно-прикордонна служба США.
Вона звільняє побутову електроніку, багато з якої виробляється в Китаї, від тарифної ескалації Трампа з Китаєм і 10-відсоткового базового тарифу щодо всіх країн.
Окрім того, вказано, що обладнання, що використовується для виробництва напівпровідників, також буде звільнено від тарифів.
З заявою з цього приводу уже виступив старший радник Білого дому Стівен Міллер.
За словами останнього, ці товари все ще підпадають під дію тарифу щодо Китаю відповідно до початкового оголошення в розмірі 20%.
Що важливо розуміти, це тарифна ставка, яку Трамп ввів через "кризу нелегальних наркотиків".
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