Театр Франко и "Азов" анонсировали совместный спектакль "Одиссея. Меотида"
"Одиссея. Меотида" - переосмысление классического мифа в контексте войны за Украину
Источник:  online.ua

Театр имени Ивана Франко и 1-й корпус НГУ "Азов" объединили свои усилия, чтобы воплотить в жизнь уникальный проект "Одиссея. Меотида". В этом спектакле известный всем миф Гомера переплетается с реальным опытом защитников Мариуполя.

Главные тезисы

  • С помощью античного сюжета спектакль рассказывает об опыте войны, потерях, любви, а также возвращении домой.
  • После премьеры "Одиссея. Меотида" войдет в репертуар Театра Франко на
    постоянной основе.

За воплощение проекта в жизнь отвечает режиссер Иван Уривский, который уже активно работает вместе с военными.

Идея создать такой уникальный спектакль зародилась благодаря пьесе военнослужащего "Азова" и драматурга Алексея "Фиша" Доричевского — именно она и стал фундаментом для реализации постановки.

В центре сюжета — "Одиссея" Гомера, переосмысленная как история возвращения домой, к собственному имени, к памяти о себе и своей стране. Классический текст в переводе Бориса Тена будет сосуществовать со свидетельствами защитников Мариуполя как равноправный голос современного украинского опыта, — сказано в пресс-релизе.

Что важно понимать, "Меотида" — это древнегреческое название Азовского моря.

В спектакле оно фактически олицетворяет пути домой, к памяти, вере и будущему возвращению.

Ни для кого не секрет, что именно для «Азовцев» Мариуполь остается символической Итакой — местом, откуда начался путь и куда предстоит вернуться.

Этот проект не подразумевает сухую документалистику, а оперирует языком образов, символов и мифов.

Речь идет о действительно особом проекте для воинов "Азов", боевой путь которых уже двенадцать лет освещает клятва памяти и мести.

Для настоящей веры время не важно. И возвращение обязательно наступит, потому что мы возвращаем свое, а не чужое, — подчеркнул начальник штаба 1-го корпуса НГУ "Азов" Арсен "Лемко" Дмитрик.

