Театр Франко и "Азов" анонсировали совместный спектакль "Одиссея. Меотида"

Театр имени Ивана Франко и 1-й корпус НГУ "Азов" объединили свои усилия, чтобы воплотить в жизнь уникальный проект "Одиссея. Меотида". В этом спектакле известный всем миф Гомера переплетается с реальным опытом защитников Мариуполя.
Главные тезисы
- С помощью античного сюжета спектакль рассказывает об опыте войны, потерях, любви, а также возвращении домой.
- После премьеры "Одиссея. Меотида" войдет в репертуар Театра Франко на
постоянной основе.
"Одиссея. Меотида" — переосмысление классического мифа в контексте войны за Украину
За воплощение проекта в жизнь отвечает режиссер Иван Уривский, который уже активно работает вместе с военными.
Идея создать такой уникальный спектакль зародилась благодаря пьесе военнослужащего "Азова" и драматурга Алексея "Фиша" Доричевского — именно она и стал фундаментом для реализации постановки.
Что важно понимать, "Меотида" — это древнегреческое название Азовского моря.
В спектакле оно фактически олицетворяет пути домой, к памяти, вере и будущему возвращению.
Ни для кого не секрет, что именно для «Азовцев» Мариуполь остается символической Итакой — местом, откуда начался путь и куда предстоит вернуться.
Этот проект не подразумевает сухую документалистику, а оперирует языком образов, символов и мифов.
Речь идет о действительно особом проекте для воинов "Азов", боевой путь которых уже двенадцать лет освещает клятва памяти и мести.
