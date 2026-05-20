Театр Франко и "Азов" анонсировали совместный спектакль "Одиссея. Меотида"

Театр имени Ивана Франко и 1-й корпус НГУ "Азов" объединили свои усилия, чтобы воплотить в жизнь уникальный проект "Одиссея. Меотида". В этом спектакле известный всем миф Гомера переплетается с реальным опытом защитников Мариуполя.

"Одиссея. Меотида" — переосмысление классического мифа в контексте войны за Украину

За воплощение проекта в жизнь отвечает режиссер Иван Уривский, который уже активно работает вместе с военными.

Идея создать такой уникальный спектакль зародилась благодаря пьесе военнослужащего "Азова" и драматурга Алексея "Фиша" Доричевского — именно она и стал фундаментом для реализации постановки.

В центре сюжета — "Одиссея" Гомера, переосмысленная как история возвращения домой, к собственному имени, к памяти о себе и своей стране. Классический текст в переводе Бориса Тена будет сосуществовать со свидетельствами защитников Мариуполя как равноправный голос современного украинского опыта, — сказано в пресс-релизе.

Фото: Юлия Вебер

Что важно понимать, "Меотида" — это древнегреческое название Азовского моря.

В спектакле оно фактически олицетворяет пути домой, к памяти, вере и будущему возвращению.

Ни для кого не секрет, что именно для «Азовцев» Мариуполь остается символической Итакой — местом, откуда начался путь и куда предстоит вернуться.

Этот проект не подразумевает сухую документалистику, а оперирует языком образов, символов и мифов.

Речь идет о действительно особом проекте для воинов "Азов", боевой путь которых уже двенадцать лет освещает клятва памяти и мести.

