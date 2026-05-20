Театр Франка та "Азов" анонсували спільну виставу "Одіссея. Меотида"

Театр імені Івана Франка та 1-й корпус НГУ “Азов" обєднали свої зусилля, щоб втілити в життя унікальний проєкт “Одіссея. Меотида”. У цій виставі відомий усім міф Гомера переплітається з реальним досвідом захисників Маріуполя.

"Одіссея. Меотида" — переосмислення класичного міфу в контексті війни за Україну

За втілення проєкту в життя відповідає режисер Іван Уривський, який вже активно працює разом із військовими.

Ідея створити таку унікальну виставу зародилася завдяки п’єсі військовослужбовця “Азову” та драматурга Олексія “Фіша” Доричевського — саме вона і стала фундаментом для реалізації постановки.

У центрі сюжету — "Одіссея" Гомера, переосмислена як історія повернення додому, до власного імені, до пам'яті про себе і свою країну. Класичний текст у перекладі Бориса Тена співіснуватиме зі свідченнями оборонців Маріуполя як рівноправний голос сучасного українського досвіду, — йдеться в пресрелізі.

Фото: Юлія Вебер

Що важливо розумвти, “Меотида” — це давньогрецька назва Азовського моря.

У виставі воно фактично уособлює шляху додому, до пам’яті, віри та майбутнього повернення.

Ні для кого не секрет, що саме для «Азовців» Маріуполь залишається символічною Ітакою — місцем, звідки почався шлях і куди має відбутися повернення.

Цей проєкт не передбачає суху документалістику, а оперує мовою образів, символів та міфів.

Йдеться про дійсно особливий проєкт для воїнів “Азов”, бойовий шлях котрих вже дванадцять років освітлює клятва пам’яті та помсти.

