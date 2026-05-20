Театр Франка та "Азов" анонсували спільну виставу "Одіссея. Меотида"
Театр імені Івана Франка та 1-й корпус НГУ “Азов" обєднали свої зусилля, щоб втілити в життя унікальний проєкт “Одіссея. Меотида”. У цій виставі відомий усім міф Гомера переплітається з реальним досвідом захисників Маріуполя.

Головні тези:

  • Через античний сюжет вистава говорить про досвід війни, втрати, любові й повернення додому.
  • Після прем’єри “Одіссея. Меотида” увійде до репертуару Театру Франка.

"Одіссея. Меотида" — переосмислення класичного міфу в контексті війни за Україну

За втілення проєкту в життя відповідає режисер Іван Уривський, який вже активно працює разом із військовими.

Ідея створити таку унікальну виставу зародилася завдяки п’єсі військовослужбовця “Азову” та драматурга Олексія “Фіша” Доричевського — саме вона і стала фундаментом для реалізації постановки.

У центрі сюжету — “Одіссея” Гомера, переосмислена як історія повернення додому, до власного імені, до пам’яті про себе і свою країну. Класичний текст у перекладі Бориса Тена співіснуватиме зі свідченнями оборонців Маріуполя як рівноправний голос сучасного українського досвіду, — йдеться в пресрелізі.

Що важливо розумвти, “Меотида” — це давньогрецька назва Азовського моря.

У виставі воно фактично уособлює шляху додому, до пам’яті, віри та майбутнього повернення.

Ні для кого не секрет, що саме для «Азовців» Маріуполь залишається символічною Ітакою — місцем, звідки почався шлях і куди має відбутися повернення.

Цей проєкт не передбачає суху документалістику, а оперує мовою образів, символів та міфів.

Йдеться про дійсно особливий проєкт для воїнів “Азов”, бойовий шлях котрих вже дванадцять років освітлює клятва пам’яті та помсти.

Для справжньої віри час не важливий. І повернення неодмінно настане, бо ми повертаємо своє, а не чуже, — наголосив начальник штабу 1-го корпусу НГУ “Азов” Арсен “Лемко” Дмитрик.

