Американская поп певица Тейлор Свифт побила рекорд, ранее установивший Адель, преодолев отметку в 3,5 млн пластинок, проданных менее чем за неделю.
Главные тезисы
- Тейлор Свифт побила рекорд продаж альбома, установленный Адель, превзойдя показатель в 3,5 млн эквивалентных единиц за пять дней.
- Альбом Тейлор Свифт The Life of a Showgirl продал более 3,5 млн. единиц за первую неделю, включая продажи и стриминги.
- Тейлор Свифт установила новый стандарт в музыкальной индустрии, открывая новые возможности для успешных выпусков альбомов.
Тейлор Свифт побила мировой рекорд с продажами нового альбома
Новый альбом взгляда Тейлор Свифт The Life of a Showgirl официально претендует на звание величайшего тиража в истории, проданного за первую неделю.
За первые пять дней выхода альбом превысил 3,5 млн. эквивалентных альбомных единиц, что отражает как продажи, так и стриминги.
Таким образом, Свифт побила рекорд, ранее установивший альбом Адель "25". В декабре 2015 года пластинка "25" была продана 3,482 млн. раз. Свифт побила рекорд за 5 дней, а это значит, что ее показатель еще больше вырастет в течение двух дней.
На успех альбома Свифт повлияли предпродажи.
