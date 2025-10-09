Тейлор Свифт побила мировой рекорд с новым альбомом The Life of a Showgirl

Американская поп певица Тейлор Свифт побила рекорд, ранее установивший Адель, преодолев отметку в 3,5 млн пластинок, проданных менее чем за неделю.

Тейлор Свифт побила мировой рекорд с продажами нового альбома

Новый альбом взгляда Тейлор Свифт The Life of a Showgirl официально претендует на звание величайшего тиража в истории, проданного за первую неделю.

За первые пять дней выхода альбом превысил 3,5 млн. эквивалентных альбомных единиц, что отражает как продажи, так и стриминги.

Таким образом, Свифт побила рекорд, ранее установивший альбом Адель "25". В декабре 2015 года пластинка "25" была продана 3,482 млн. раз. Свифт побила рекорд за 5 дней, а это значит, что ее показатель еще больше вырастет в течение двух дней.

Рекорд по фактическим продажам альбомов, без учета стриминга или иного прослушивания, продолжает удерживать Адель. Продажи альбома Showgirl к концу пятого дня составили 3,2 млн, что чуть меньше 3,378 млн альбома "25". Поделиться

На успех альбома Свифт повлияли предпродажи.