The Life of a Showgirl. Тейлор Свифт представила 12-й студийный альбом — видео

Американская певица Тейлор Свифт представила свою двенадцатую студийную пластинку. Релиз под названием The Life of a Showgirl (Жизнь танцовщицы) состоялся 3 октября.

Альбом "The Life of a Showgirl" стал первым новым музыкальным материалом артистки после прошлогоднего The Tortured Poets Department ("Отдел истязанных поэтов").

В новую пластинку вошла композиция с участием пописполнительницы Сабрины Карпентер.

Главным синглом альбома стала песня "The Fate of Ophelia" ("Судьба Офелии"). Клип на этот трек выйдет 6 октября в 19.00 по восточному времени США (7 октября в 02.00 по киевскому времени). Режиссером и сценаристом видео выступила сама Свифт.

Продюсерами пластинки выступили шведские хитмейкеры Макс Мартин и Shellback. Они раньше работали со Свифтом над такими хитами, как "Shake It Off" ("Встряхни"), "Blank Space" ("Пустое пространство") и "22".

Мы никогда раньше не создавали альбом, где мы были только трое, без других соавторов, — заявила Свифт о сотрудничестве с Мартином и Shellback. Поделиться

Тейлор Свифт

В дополнение к музыкальному релизу певица организовала специальную вечеринку в кинотеатрах. Мероприятие продлится в течение выходных и будет включать премьеру клипа "The Fate of Ophelia" ("Судьба Офелии").