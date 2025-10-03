The Life of a Showgirl. Тейлор Свифт представила 12-й студийный альбом — видео

Американская певица Тейлор Свифт представила свою двенадцатую студийную пластинку. Релиз под названием The Life of a Showgirl (Жизнь танцовщицы) состоялся 3 октября.
Главные тезисы
- На свет вышел новый 12-й студийный альбом Тейлор Свифт The Life of a Showgirl, ставший первым после релиза The Tortured Poets Department.
- Главным синглом стала композиция The Fate of Ophelia, в клипе на которую дебютировала сама Тейлор Свифт как режиссер и сценарист.
- Продюсерами пластинки выступили Макс Мартин и Shellback, ранее сотрудничавшие с артисткой над известными хитами.
Тейлор Свифт представила новый новый альбом
Альбом "The Life of a Showgirl" стал первым новым музыкальным материалом артистки после прошлогоднего The Tortured Poets Department ("Отдел истязанных поэтов").
В новую пластинку вошла композиция с участием пописполнительницы Сабрины Карпентер.
Главным синглом альбома стала песня "The Fate of Ophelia" ("Судьба Офелии"). Клип на этот трек выйдет 6 октября в 19.00 по восточному времени США (7 октября в 02.00 по киевскому времени). Режиссером и сценаристом видео выступила сама Свифт.
Продюсерами пластинки выступили шведские хитмейкеры Макс Мартин и Shellback. Они раньше работали со Свифтом над такими хитами, как "Shake It Off" ("Встряхни"), "Blank Space" ("Пустое пространство") и "22".
В дополнение к музыкальному релизу певица организовала специальную вечеринку в кинотеатрах. Мероприятие продлится в течение выходных и будет включать премьеру клипа "The Fate of Ophelia" ("Судьба Офелии").
Напомним, что предыдущий альбом The Tortured Poets Department ("Отдел истязанных поэтов") стал бестселлером 2024 года. Он был реализован более чем в 2 миллиона копий за первую неделю.
