The Life of a Showgirl. Тейлор Свіфт представила 12-ий студійний альбом — відео

Американська співачка Тейлор Свіфт представила свою дванадцяту студійну платівку. Реліз під назвою "The Life of a Showgirl" ("Життя танцівниці") відбувся 3 жовтня.

Альбом "The Life of a Showgirl" став першим новим музичним матеріалом артистки після минулорічного "The Tortured Poets Department" ("Відділ катованих поетів").

До нової платівки увійшла композиція за участі попвиконавиці Сабріни Карпентер.

Головним синглом альбому стала пісня "The Fate of Ophelia" ("Доля Офелії"). Кліп на цей трек вийде 6 жовтня о 19:00 за східним часом США (7 жовтня о 02:00 за київським часом). Режисером та сценаристом відео виступила сама Свіфт.

Продюсерами платівки виступили шведські хітмейкери Макс Мартін та Shellback. Вони раніше працювали зі Свіфт над такими хітами, як "Shake It Off" ("Струсни"), "Blank Space" ("Порожній простір") та "22".

Ми ніколи раніше не створювали альбом, де б ми були лише троє, без інших співавторів, — заявила Свіфт щодо співпраці з Мартіном та Shellback. Поширити

На додаток до музичного релізу, співачка організувала спеціальну вечірку у кінотеатрах. Захід триватиме протягом вихідних і включатиме прем'єру кліпу "The Fate of Ophelia" ("Доля Офелії").