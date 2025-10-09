Тейлор Свіфт побила світовий рекорд з новим альбомом The Life of a Showgirl

Американська попспівачка Тейлор Свіфт побила рекорд, який раніше встановила Адель, подолавши позначку в 3,5 млн платівок, проданих менш ніж за тиждень.

Тейлор Свіфт побила світовий рекорд з продажами нового альбому

Новий альбом попзірки Тейлор Свіфт The Life of a Showgirl офіційно претендує на звання найбільшого накладу в історії, проданого за перший тиждень.

За перші п'ять днів виходу альбом перевищив 3,5 млн еквівалентних альбомних одиниць, що відображає як продажі, так і стримінги.

Таким чином, Свіфт побила рекорд, який раніше встановив альбом Адель "25". У грудні 2015 року платівка "25" була продана 3,482 млн разів. Свіфт побила рекорд за 5 днів, а це означає, що її показник ще більше зросте протягом двох днів.

Рекорд за фактичними продажами альбомів, без урахування стримінгу чи іншого прослуховування, продовжує утримувати Адель. Продажі альбому Showgirl на кінець п'ятого дня склали 3,2 млн, що трохи менше за 3,378 млн альбому "25". Поширити

На успіх альбому Свіфт вплинули також передпродажі.