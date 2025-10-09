Тейлор Свіфт побила світовий рекорд з новим альбомом The Life of a Showgirl

Американська попспівачка Тейлор Свіфт побила рекорд, який раніше встановила Адель, подолавши позначку в 3,5 млн платівок, проданих менш ніж за тиждень.
Головні тези:
- Тейлор Свіфт побила світовий рекорд продажу альбому з The Life of a Showgirl, перевершивши показник Адель за п'ять днів.
- Альбом Тейлор Свіфт продав понад 3,5 млн еквівалентних одиниць за перший тиждень, включаючи продажі та стримінги.
- Рекордні продажі альбому без урахування стримінгу продовжує утримувати платівка Адель, але Тейлор Свіфт встановила новий стандарт у музичній індустрії.
Тейлор Свіфт побила світовий рекорд з продажами нового альбому
Новий альбом попзірки Тейлор Свіфт The Life of a Showgirl офіційно претендує на звання найбільшого накладу в історії, проданого за перший тиждень.
За перші п'ять днів виходу альбом перевищив 3,5 млн еквівалентних альбомних одиниць, що відображає як продажі, так і стримінги.
Таким чином, Свіфт побила рекорд, який раніше встановив альбом Адель "25". У грудні 2015 року платівка "25" була продана 3,482 млн разів. Свіфт побила рекорд за 5 днів, а це означає, що її показник ще більше зросте протягом двох днів.
На успіх альбому Свіфт вплинули також передпродажі.
