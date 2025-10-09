Тейлор Свіфт побила світовий рекорд з новим альбомом The Life of a Showgirl
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Тейлор Свіфт побила світовий рекорд з новим альбомом The Life of a Showgirl

Свіфт
Джерело:  Billboard

Американська попспівачка Тейлор Свіфт побила рекорд, який раніше встановила Адель, подолавши позначку в 3,5 млн платівок, проданих менш ніж за тиждень.

Головні тези:

  • Тейлор Свіфт побила світовий рекорд продажу альбому з The Life of a Showgirl, перевершивши показник Адель за п'ять днів.
  • Альбом Тейлор Свіфт продав понад 3,5 млн еквівалентних одиниць за перший тиждень, включаючи продажі та стримінги.
  • Рекордні продажі альбому без урахування стримінгу продовжує утримувати платівка Адель, але Тейлор Свіфт встановила новий стандарт у музичній індустрії.

Тейлор Свіфт побила світовий рекорд з продажами нового альбому

Новий альбом попзірки Тейлор Свіфт The Life of a Showgirl офіційно претендує на звання найбільшого накладу в історії, проданого за перший тиждень.

За перші п'ять днів виходу альбом перевищив 3,5 млн еквівалентних альбомних одиниць, що відображає як продажі, так і стримінги.

Таким чином, Свіфт побила рекорд, який раніше встановив альбом Адель "25". У грудні 2015 року платівка "25" була продана 3,482 млн разів. Свіфт побила рекорд за 5 днів, а це означає, що її показник ще більше зросте протягом двох днів.

Рекорд за фактичними продажами альбомів, без урахування стримінгу чи іншого прослуховування, продовжує утримувати Адель. Продажі альбому Showgirl на кінець п'ятого дня склали 3,2 млн, що трохи менше за 3,378 млн альбому "25".

На успіх альбому Свіфт вплинули також передпродажі.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Тейлор Свіфт побила рекорд заробітку з концертного туру
Тейлор Свіфт
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
The Life of a Showgirl. Тейлор Свіфт анонсувала новий альбом — коли чекати
Свіфт
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
The Life of a Showgirl. Тейлор Свіфт представила 12-ий студійний альбом — відео
Свіфт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?