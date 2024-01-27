Тела погибших достали из-под завалов дома в Нью-Йорке Донецкой области

Авиация РФ 15 января сбросила 2 авиабомбы и ударила ракетой по трехэтажке в Нью-Йорке. Тогда три человека получили ранения, а пятеро остались под завалами. Сегодня поисковая операция завершена.
Под завалами дома в Нью-Йорке обнаружили останки 5 тел
В Нью-Йорке Донецкой области завершили разбор завалов, длившийся почти две недели. Из-под обломков дома извлекли тела 5 человек.
Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Россияне 15 января сбросили две управляемые авиабомбы на трехэтажку в Нью-Йорке. Тогда, в результате российской агрессии три человека получили ранения, а пятеро остались под завалами.
Войска РФ ударили по Нью-Йорку
Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне сбросили в поселок 15 января две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку. В доме обрушился подъезд, под развалинами находятся люди.
На месте находятся представители власти, спасатели и полиция. Решается вопрос о разборе завалов.
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