Тела погибших достали из-под завалов дома в Нью-Йорке Донецкой области

Авиация РФ 15 января сбросила 2 авиабомбы и ударила ракетой по трехэтажке в Нью-Йорке. Тогда три человека получили ранения, а пятеро остались под завалами. Сегодня поисковая операция завершена.

Под завалами дома в Нью-Йорке обнаружили останки 5 тел

В Нью-Йорке Донецкой области завершили разбор завалов, длившийся почти две недели. Из-под обломков дома извлекли тела 5 человек.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Россияне 15 января сбросили две управляемые авиабомбы на трехэтажку в Нью-Йорке. Тогда, в результате российской агрессии три человека получили ранения, а пятеро остались под завалами.

Поисковая операция длилась почти две недели – спасатели обнаружили останки тел всех пятерых погибших, – сообщил Филашкин. Поделиться

Войска РФ ударили по Нью-Йорку

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне сбросили в поселок 15 января две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку. В доме обрушился подъезд, под развалинами находятся люди.

На месте находятся представители власти, спасатели и полиция. Решается вопрос о разборе завалов.