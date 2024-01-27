Тіла загиблих дістали з-під завалів будинку у Нью-Йорку на Донеччині

Авіація РФ 15 січня скинула 2 авіабомби та ударила ракетою по триповерхівці у Нью-Йорку. Тоді троє людей зазнали поранень, а п'ятеро лишилися під завалами. Сьогодні пошукову операцію завершено.

Під завалами будинку у Нью-Йорку знайшли рештки 5 тіл

У Нью-Йорку Донецької області завершили розбір завалів, який тривав майже два тижні. З-під уламків будинку витягнули тіла 5 людей.

Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Росіяни 15 січня скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку. Тоді, в результаті російської агресії троє людей зазнали поранень, а п'ятеро лишилися під завалами.

Пошукова операція тривала майже два тижні – рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих, – повідомив Філашкін. Поширити

Війська РФ вдарили по Нью-Йорку

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни скинули на селище 15 січня дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку. У будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди.

На місці перебувають представники влади, рятувальники та поліція. Вирішується питання розбору завалів.