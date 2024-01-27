Тіла загиблих дістали з-під завалів будинку у Нью-Йорку на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Тіла загиблих дістали з-під завалів будинку у Нью-Йорку на Донеччині

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Нью-Йорк

Авіація РФ 15 січня скинула 2 авіабомби та ударила ракетою по триповерхівці у Нью-Йорку. Тоді троє людей зазнали поранень, а п'ятеро лишилися під завалами. Сьогодні пошукову операцію завершено.

Під завалами будинку у Нью-Йорку знайшли рештки 5 тіл

У Нью-Йорку Донецької області завершили розбір завалів, який тривав майже два тижні. З-під уламків будинку витягнули тіла 5 людей.

Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Росіяни 15 січня скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку. Тоді, в результаті російської агресії троє людей зазнали поранень, а п'ятеро лишилися під завалами.

Пошукова операція тривала майже два тижні – рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих, – повідомив Філашкін.

Війська РФ вдарили по Нью-Йорку

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни скинули на селище 15 січня дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку. У будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди.

На місці перебувають представники влади, рятувальники та поліція. Вирішується питання розбору завалів.

Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше.

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