Тelegram активно взаимодействует со спецслужбами РФ — представитель ГУР Юсов
Категория
Украина
Дата публикации

Тelegram активно взаимодействует со спецслужбами РФ — представитель ГУР Юсов

Тelegram активно взаимодействует со спецслужбами РФ
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Источник:  Детектор медиа

Telegram продолжает игнорировать запросы Украины относительно содержания каналов, что создает дополнительные возможности для враждебных информационных операций.

Главные тезисы

  • Telegram игнорирует обращение Украины о регулировании деятельности определенных каналов, что способствует враждебным информационным операциям.
  • Взаимодействие Telegram с российскими спецслужбами подтверждено представителями ГУР и Минобороны.
  • Telegram используется корректировщиками и российскими спецслужбами для вербовки.
  • Мессенджер не защищает персональные данные пользователей и может использоваться для шпионажа и распространения опасного контента.
  • Использование Telegram украинцами может стать повышенным риском безопасности страны и личной информации пользователей.

Telegram игнорирует обращение Украины по связям с РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов во время публичного обсуждения законопроекта №11115 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация» заявил, что Телеграмм часто используется корректировщиками и российскими спецслужбами для вербовки. При этом речь идет не об отдельных медиа, блоггерах или пользователях, а о платформе как таковой.

Обращения со стороны Украины к платформе до сих пор остаются безрезультатными. Однако со спецслужбами государства-агрессора происходит активное и быстрое взаимодействие. С другими платформами, по словам Юсова, точно не все безупречно, но с ними гораздо лучше коммуникация.

Из последних примеров телеграмм заблокировал канал «Русского национального движения» по запросу спецслужб России. Это штатная ситуация, когда в России оперативно по запросу российских спецслужб телеграмм реагирует, чтобы удалять те или иные сообщения, каналы или сообщества. Скорость реакции и взаимодействия платформы телеграмм на запросы российских властей и спецслужб вообще не идут ни в какое сравнение с имеющейся коммуникацией со стороны телеграммы по отношению к государству Украины. В настоящее время там распространяется множество деструктивного контента по всем направлениям: от национальной безопасности до нарушения прав детей.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

представитель ГУР

По его словам, то, что есть инструмент, который, очевидно, популярен у большинства населения Украины, но на который государство никоим образом не влияет и не регулирует означает, что мы даем пас и дополнительные возможности нашему врагу.

Кроме того, актуален вопрос представительства платформы в Украине, потому что представитель телеграмма — это виртуальный персонаж Реми Вон, которого никто никогда не видел и существование которого не доказано.

Тем не менее, по словам Юсова, украинские медиа ставят со ссылкой на него какие-нибудь новости. Наличие официального консульства облегчило бы коммуникации меж государством и данной платформой.

В то же время, независимо от того, какие будут приняты решения государства по регулированию тех или иных платформ совместного доступа, спецслужбы использовали и будут использовать для работы на территории государства-агрессора различные инструменты, в том числе телеграмм, Вконтакте или Одноклассники. Но с пониманием, что это территория врага. Это инструменты, которые модерируются, блокируются и жестко ведутся врагом. Все риски по телеграмме, которые озвучивались и год, и два назад, остаются актуальными, мы можем лишь констатировать новые факты, — сказал представитель ГУР.

Почему опасно использовать Telegram

Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.

Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.

Одним из примеров беззастенчивого слива личных данных мессенджером в ФСБ является история журналиста Игоря Бондаренко.

Мужчина пытался покинуть оккупированную часть Херсона, но его схватили.

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