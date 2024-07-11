Тelegram активно взаимодействует со спецслужбами РФ — представитель ГУР Юсов

Telegram продолжает игнорировать запросы Украины относительно содержания каналов, что создает дополнительные возможности для враждебных информационных операций.
Главные тезисы
- Telegram игнорирует обращение Украины о регулировании деятельности определенных каналов, что способствует враждебным информационным операциям.
- Взаимодействие Telegram с российскими спецслужбами подтверждено представителями ГУР и Минобороны.
- Telegram используется корректировщиками и российскими спецслужбами для вербовки.
- Мессенджер не защищает персональные данные пользователей и может использоваться для шпионажа и распространения опасного контента.
- Использование Telegram украинцами может стать повышенным риском безопасности страны и личной информации пользователей.
Telegram игнорирует обращение Украины по связям с РФ
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов во время публичного обсуждения законопроекта №11115 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация» заявил, что Телеграмм часто используется корректировщиками и российскими спецслужбами для вербовки. При этом речь идет не об отдельных медиа, блоггерах или пользователях, а о платформе как таковой.
Обращения со стороны Украины к платформе до сих пор остаются безрезультатными. Однако со спецслужбами государства-агрессора происходит активное и быстрое взаимодействие. С другими платформами, по словам Юсова, точно не все безупречно, но с ними гораздо лучше коммуникация.
По его словам, то, что есть инструмент, который, очевидно, популярен у большинства населения Украины, но на который государство никоим образом не влияет и не регулирует означает, что мы даем пас и дополнительные возможности нашему врагу.
Кроме того, актуален вопрос представительства платформы в Украине, потому что представитель телеграмма — это виртуальный персонаж Реми Вон, которого никто никогда не видел и существование которого не доказано.
Тем не менее, по словам Юсова, украинские медиа ставят со ссылкой на него какие-нибудь новости. Наличие официального консульства облегчило бы коммуникации меж государством и данной платформой.
Почему опасно использовать Telegram
Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.
Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.
Одним из примеров беззастенчивого слива личных данных мессенджером в ФСБ является история журналиста Игоря Бондаренко.
Мужчина пытался покинуть оккупированную часть Херсона, но его схватили.
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