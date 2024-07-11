Тelegram активно взаємодіє зі спецслужбами РФ — представник ГУР Юсов

Telegram ігнорує звернення України щодо зв'язків з РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час публічного обговорення законопроєкту №11115 «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація» заявив, що Телеграм часто використовується коригувальниками та російськими спецслужбами для вербовки. При цьому мова йде не про окремі медіа, блогерів або користувачів, а про платформу як таку.

Звернення з боку України до платформи досі залишаються безрезультатними. Проте зі спецслужбами держави-агресора відбувається активна та швидка взаємодія. З іншими платформами, за словами Юсова, точно не все бездоганно, але з ними значно краща комунікація.

З останніх прикладів, телеграм заблокував канал «Руського національного руху» через запит спецслужб Росії. Це штатна ситуація, коли в Росії оперативно за запитом російських спецслужб телеграм реагує, щоб видаляти ті чи інші дописи, канали чи спільноти. Швидкість реакції та взаємодії платформи телеграм на запити російської влади та спецслужб взагалі не йдуть в жодне порівняння із наявною комунікацією з боку телеграму по відношенню до держави України. В цей час там поширюється величезна кількість деструктивного контенту по всіх напрямках: від національної безпеки до порушення прав дітей. Андрій Юсов представник ГУР

За його словами, те, що є інструмент, який вочевидь є популярним у більшості населення України, але на який держава жодним чином не впливає і не регулює означає, що ми даємо пас і додаткові можливості нашому ворогу.

Крім того, актуальним є питання представництва платформи в Україні, бо представник телеграма — це віртуальний персонаж Ремі Вон, якого ніхто ніколи не бачив і існування якого не доведено.

Тим не менш, за словами Юсова, українські медіа ставлять з посиланням на нього якісь новини. Наявність офіційного представництва полегшило б комунікації між державою і даною платформою.

Водночас, незалежно від того, які будуть прийняті рішення держави щодо регулювання тих чи інших платформ спільного доступу, спецслужби використовували і будуть використовувати для роботи на території держави-агресора різні інструменти, в тому числі і телеграм, «Вконтакте» чи «Одноклассники». Але з розумінням, що це — територія ворога. Це інструменти, які модеруються, блокуються і жорстко ведуться ворогом. Усі ризики щодо телеграму, які озвучувалися і рік, і два тому, залишаються актуальними, ми можемо лише констатувати нові факти, — сказав представник ГУР. Поширити

Чому небезпечно використовувати Telegram

Месенджер Telegram не захищає персональні дані користувачів та зберігає навіть видалені повідомлення. Журналісти online.ua спробували з’ясувати, чи може особиста інформація українців потрапити до ФСБ.

Крім того, Telegram неодноразово звинувачували у розповсюдженні ненависті, порнографії та торгівлі наркотиками та контрабандою. Месенджер безкарно використовують терористичні угруповання, такі як ІДІЛ.

Одним з прикладів безсоромного зливу особистих даних месенджером до ФСБ є історія журналіста Ігоря Бондаренка.

Чоловік намагався покинути окуповану частину Херсона, але його схопили.