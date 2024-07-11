Тelegram активно взаємодіє зі спецслужбами РФ — представник ГУР Юсов

Telegram продовжує ігнорувати запити України щодо змісту певних каналів, що створює додаткові можливості для ворожих інформаційних операцій.
Головні тези:
- Telegram ігнорує звернення України щодо регулювання діяльності певних каналів, що сприяє ворожим інформаційним операціям.
- Взаємодія Telegram з російськими спецслужбами підтверджена представниками ГУР і Міноборони.
- Telegram використовується коригувальниками та російськими спецслужбами для вербування.
- Месенджер не захищає персональні дані користувачів та може бути використаний для шпіонажу та розповсюдження небезпечного контенту.
- Використання Telegram українцями може стати підвищеним ризиком для безпеки країни та особистої інформації користувачів.
Telegram ігнорує звернення України щодо зв'язків з РФ
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час публічного обговорення законопроєкту №11115 «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація» заявив, що Телеграм часто використовується коригувальниками та російськими спецслужбами для вербовки. При цьому мова йде не про окремі медіа, блогерів або користувачів, а про платформу як таку.
Звернення з боку України до платформи досі залишаються безрезультатними. Проте зі спецслужбами держави-агресора відбувається активна та швидка взаємодія. З іншими платформами, за словами Юсова, точно не все бездоганно, але з ними значно краща комунікація.
За його словами, те, що є інструмент, який вочевидь є популярним у більшості населення України, але на який держава жодним чином не впливає і не регулює означає, що ми даємо пас і додаткові можливості нашому ворогу.
Крім того, актуальним є питання представництва платформи в Україні, бо представник телеграма — це віртуальний персонаж Ремі Вон, якого ніхто ніколи не бачив і існування якого не доведено.
Тим не менш, за словами Юсова, українські медіа ставлять з посиланням на нього якісь новини. Наявність офіційного представництва полегшило б комунікації між державою і даною платформою.
Чому небезпечно використовувати Telegram
Месенджер Telegram не захищає персональні дані користувачів та зберігає навіть видалені повідомлення. Журналісти online.ua спробували з’ясувати, чи може особиста інформація українців потрапити до ФСБ.
Крім того, Telegram неодноразово звинувачували у розповсюдженні ненависті, порнографії та торгівлі наркотиками та контрабандою. Месенджер безкарно використовують терористичні угруповання, такі як ІДІЛ.
Одним з прикладів безсоромного зливу особистих даних месенджером до ФСБ є історія журналіста Ігоря Бондаренка.
Чоловік намагався покинути окуповану частину Херсона, але його схопили.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-