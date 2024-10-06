Что известно о планах Telegram создать конкурента Youtube

Отмечается, что администрация Telegram уже объявила конкурс на разработку программного обеспечения под iOS с призовым фондом 50 тысяч долларов.

При этом разработки должны быть представлены до 25 октября. Результаты должны быть объявлены в ноябре этого года.

В Telegram ожидают, что приложение будет работать с видеороликами и аудиодорожками. Новая функция сначала появится в телеграмме для устройств на iOS.

Позже его запустят на устройствах с Android и компьютерах.

Что известно об ограничении пользования Telegram в Украине

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) решил на официальном уровне ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры.

Как сообщает Совет нацбезопасности и обороны Украины, это решение было принято с целью минимизировать угрозы со стороны страны-агрессорки РФ.

Теперь будет действовать запрет на установку и использование Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры.

Следует также обратить внимание на то, что исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Как известно, недавно шеф украинской разведки Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.