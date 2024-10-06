Telegram готується створити конкурента Youtube
Категорія
Технології
Дата публікації

Telegram готується створити конкурента Youtube

Telegram
Джерело:  online.ua

Месенджер Telegram має намір створити власну медіаплатформу за аналогією із Youtube. 

Головні тези:

  • Telegram планує створити конкурента Youtube.
  • Адміністрація оголосила конкурс на розробку програмного забезпечення з призовим фондом 50 тис доларів.
  • Обмеження використання Telegram в Україні: рішення Національного координаційного центру кібербезпеки на офіційному рівні для мінімізації загроз від країни-агресорки.
  • Деякі категорії працівників державних установ України тепер мають заборону на використання Telegram через можливість доступу російських спецслужб до особистих даних користувачів.

Що відомо про плани Telegram створити конкурента Youtube

Зазначається, що адміністрація Telegram вже оголосила конкурс на розробку програмного забезпечення під iOS із призовим фондом 50 тис доларів.

При цьому розробки мають бути подані до 25 жовтня. Результати мають оголосити у листопаді цього року.

У Telegram очікують, що застосунок працюватиме з відеороликами та аудіодоріжками. Нова функція спершу з’явиться у Telegram для пристроїв на iOS.

Пізніше її запустять на пристроях з Android і комп'ютерах.

Що відомо про обмеження користування Telegram в Україні

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) вирішив на офіційному рівні обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.

Як повідомляє Рада нацбезпеки та оборони України, це рішення було ухвалене, щоб мінімізувати загрози з боку країни-агресорки РФ.

Тепер буде діяти заборона щодо встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств — операторів критичної інфраструктури.

Варто також звернути увагу на те, виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Як відомо, нещодавно шеф української розвідки Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних.

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