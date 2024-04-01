Телемарафон "Єдині новини" могут закрыть — в Раде назвали причину
Категория
Украина
Дата публикации

Телемарафон "Єдині новини" могут закрыть — в Раде назвали причину

Телемарафон "Єдині новини"
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Источник:  РБК Украина

Сейчас существует высокая вероятность закрытия национального телемарафона "Єдині новини", поскольку он потерял доверие украинцев.

Что будет с телемарафоном "Єдині новини"

С заявлением на этот счет выступил глава комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин.

Он рассказал, что в течение 2024 года проект еще будет работать, ведь финансирование из госбюджета уже выделено на этот период.

Однако все равно существует возможность того, что его закроют досрочно, если будет совместное решение задействованных в нем телеканалов.

В ноябре-декабре 2024 года Кабмин рассмотрит вопрос о целесообразности работы информационного телемарафона, поскольку международная финансовая помощь Украине сокращается.

Несмотря на это, по убеждению Юрчишина, возвращение украинского телевидения к форматам вещания 2014-2022 годов тоже не лучший вариант.

[В 2014-2022 годах] не только на каналах Медведчука, но и на тех каналах, которые сейчас входят в марафон, сидели и на чистой слезе рассказывали о том, что, может, нужно было народ Крыма спросить: хотели они оккупации или нет.

Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин

Глава комитета по свободе слова ВРУ

Нардеп также напомнил, что телемарафон все же существенно помог телеканалам, которые прошли деолигархизацию и столкнулись с проблемами финансирования.

Что известно о возможной реформе телемарафона

Несколько месяцев назад в Минкульте сообщили, что обсуждают возможность радикального реформирования телемарафона.

Они обратили внимание на то, что телемарафон хорошо выстрелил в начале российского вторжения, но сейчас ему нужны изменения.

По состоянию на сегодняшний день украинцам хочется иметь больше оперативной информации и аналитики по ситуации на фронте, в частности от военных корреспондентов. Также украинцев интересует информация о решениях власти, которые касаются непосредственно граждан.

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