Официальный Берлин фиксирует всплеск дезинформационных кампаний РФ в Европе, которые могут подорвать поддержку Украины.

Россия усиливает информационные атаки на союзников Украины

Со срочным предупреждением выступил глава департамента культуры и коммуникации МИД ФРГ Ральф Бесте.

По его словам, новые дезинформационные кампании РФ стали более масштабными, более искусными и незаметными.

Это безусловная угроза, которую мы должны воспринимать всерьез. В целом, (наблюдается) рост сложности и влияния по сравнению с тем, что мы видели раньше, — подчеркнул Бесте. Поделиться

Он также обращает внимание на то, что Москва начала совмещать большую сложность и правдоподобность своих сообщений с автоматизацией.

Что важно понимать, это усложняет процесс распознавания фейков и борьбы с ними.

Команда диктатора Путина продолжает активно искать ахиллесовую пяту Европы в вопросе поддержки Украины, чтобы нанести по ней мощный удар.

Германия активно борется с российской пропагандой

В 2024 году один из департаментов МИД Германии смог разоблачить одну из самых больших попыток манипулирования немецким общественным мнением в Твиттере (X).

Сеть из более 50 тысяч фейковых аккаунтов, публиковавших до 200 тысяч постов в день, пыталась убедить немцев в том, что правительственная помощь Украине подрывает немецкое благосостояние и угрожает ядерной войной. Поделиться

Как объясняет Ральф Бесте, сеть пыталась подавать эти заявления так, будто они были опубликованы в качестве мнений авторитетных новостных изданий, таких как Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.