Официальный Берлин фиксирует всплеск дезинформационных кампаний РФ в Европе, которые могут подорвать поддержку Украины.
Россия усиливает информационные атаки на союзников Украины
Со срочным предупреждением выступил глава департамента культуры и коммуникации МИД ФРГ Ральф Бесте.
По его словам, новые дезинформационные кампании РФ стали более масштабными, более искусными и незаметными.
Он также обращает внимание на то, что Москва начала совмещать большую сложность и правдоподобность своих сообщений с автоматизацией.
Что важно понимать, это усложняет процесс распознавания фейков и борьбы с ними.
Команда диктатора Путина продолжает активно искать ахиллесовую пяту Европы в вопросе поддержки Украины, чтобы нанести по ней мощный удар.
Германия активно борется с российской пропагандой
В 2024 году один из департаментов МИД Германии смог разоблачить одну из самых больших попыток манипулирования немецким общественным мнением в Твиттере (X).
Как объясняет Ральф Бесте, сеть пыталась подавать эти заявления так, будто они были опубликованы в качестве мнений авторитетных новостных изданий, таких как Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.
Более того, приспешники Кремля делали все возможное, чтобы усилить уже существующие антиукраинские взгляды и сделать их более распространенными.
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