Безусловная угроза. Германия бьет тревогу из-за нового плана России против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Безусловная угроза. Германия бьет тревогу из-за нового плана России против Украины

фейк
Читати українською
Источник:  Financial Times

Официальный Берлин фиксирует всплеск дезинформационных кампаний РФ в Европе, которые могут подорвать поддержку Украины.

Россия усиливает информационные атаки на союзников Украины

Со срочным предупреждением выступил глава департамента культуры и коммуникации МИД ФРГ Ральф Бесте.

По его словам, новые дезинформационные кампании РФ стали более масштабными, более искусными и незаметными.

Это безусловная угроза, которую мы должны воспринимать всерьез. В целом, (наблюдается) рост сложности и влияния по сравнению с тем, что мы видели раньше, — подчеркнул Бесте.

Он также обращает внимание на то, что Москва начала совмещать большую сложность и правдоподобность своих сообщений с автоматизацией.

Что важно понимать, это усложняет процесс распознавания фейков и борьбы с ними.

Команда диктатора Путина продолжает активно искать ахиллесовую пяту Европы в вопросе поддержки Украины, чтобы нанести по ней мощный удар.

Германия активно борется с российской пропагандой

В 2024 году один из департаментов МИД Германии смог разоблачить одну из самых больших попыток манипулирования немецким общественным мнением в Твиттере (X).

Сеть из более 50 тысяч фейковых аккаунтов, публиковавших до 200 тысяч постов в день, пыталась убедить немцев в том, что правительственная помощь Украине подрывает немецкое благосостояние и угрожает ядерной войной.

Как объясняет Ральф Бесте, сеть пыталась подавать эти заявления так, будто они были опубликованы в качестве мнений авторитетных новостных изданий, таких как Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.

Более того, приспешники Кремля делали все возможное, чтобы усилить уже существующие антиукраинские взгляды и сделать их более распространенными.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ЦПД опровергли фейки Телеграмм-каналов о депортации части украинцев из ЕС
ЦПД
Фейк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
«Сдали» мужей ТЦК. Роспропаганда распространяет фейк о награждении женщин в Харьковской области
ЦПД
Военкомат
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ЦПД предупредили о фейках РФ на фоне попытки нового наступления
вс рф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?