Офіційний Берлін фіксує сплеск дезінформаційних кампаній РФ в Європі, які мають на меті підірвати підтримку України.
Росія посилює інформаційні атаки на союзників України
З терміновим попередженням виступив очільник департаменту культури і комунікації МЗС ФРН Ральф Бесте.
За його словами, нові дезінформаційні кампанії РФ стали масштабнішими, майстернішими та непомітнішими.
Він також звертає увагу на те, що Москва почала поєднувати більшу складність і правдоподібність своїх повідомлень з автоматизацією.
Що важливо розуміти, це ускладнює процес розпізнавання фейків та боротьби з ними.
Команда диктатора Путіна продовжує активно шукати ахіллесову п’яту Європи у питанні підтримки України, аби завдати по ній потужного удару.
Німеччина активно бореться з російською пропагандою
У 2024 році один з департаментів МЗС Німеччини зміг викрити одну з найбільших спроб маніпулювання німецькою громадською думкою у Твіттері (X).
Як пояснює Ральф Бесте, мережа намагалася подавати ці заяви так, ніби вони були опубліковані як думки авторитетних новинних видань, таких як Der Spiegel і Süddeutsche Zeitung.
Ба більше, посіпаки Кремля робили усе можливе, аби посилити вже наявні антиукраїнські погляди і зробити їх більш поширеними.
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