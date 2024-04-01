Безумовна загроза. Німеччина б'є на сполох через новий план Росії проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

Безумовна загроза. Німеччина б'є на сполох через новий план Росії проти України

фейк
Джерело:  Financial Times

Офіційний Берлін фіксує сплеск дезінформаційних кампаній РФ в Європі, які мають на меті підірвати підтримку України.

Росія посилює інформаційні атаки на союзників України

З терміновим попередженням виступив очільник департаменту культури і комунікації МЗС ФРН Ральф Бесте.

За його словами, нові дезінформаційні кампанії РФ стали масштабнішими, майстернішими та непомітнішими.

Це безумовна загроза, яку ми повинні сприймати серйозно. В цілому, (спостерігається) зростання складності і впливу в порівнянні з тим, що ми бачили раніше, — наголосив Бесте.

Він також звертає увагу на те, що Москва почала поєднувати більшу складність і правдоподібність своїх повідомлень з автоматизацією.

Що важливо розуміти, це ускладнює процес розпізнавання фейків та боротьби з ними.

Команда диктатора Путіна продовжує активно шукати ахіллесову п’яту Європи у питанні підтримки України, аби завдати по ній потужного удару.

Німеччина активно бореться з російською пропагандою

У 2024 році один з департаментів МЗС Німеччини зміг викрити одну з найбільших спроб маніпулювання німецькою громадською думкою у Твіттері (X).

Мережа з понад 50 тисяч фейкових акаунтів, які публікували до 200 тисяч постів на день, намагалася переконати німців у тому, що урядова допомога Україні підриває німецький добробут і загрожує ядерною війною.

Як пояснює Ральф Бесте, мережа намагалася подавати ці заяви так, ніби вони були опубліковані як думки авторитетних новинних видань, таких як Der Spiegel і Süddeutsche Zeitung.

Ба більше, посіпаки Кремля робили усе можливе, аби посилити вже наявні антиукраїнські погляди і зробити їх більш поширеними.

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