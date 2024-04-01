Телемарафон "Єдині новини" можуть закрити — у Раді назвали причину

Що буде з телемарафоном "Єдині новини"

З заявою з цього приводу виступив глава комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин.

Він розповів, що протягом поточного року проєкт ще буде працювати, адже фінансування з держбюджету вже виділено на цей період часу.

Однак все одно існує ймовірність того, що його закриють достроково, якщо буде спільне рішення задіяних в ньому телеканалів.

У листопаді-грудні 2024 року Кабмін розгляне питання доцільності роботи інформаційного телемарафону, оскільки міжнародна фінансова допомога Україні скорочується.

Попри це, на переконання Юрчишина, повернення українського телебачення до форматів мовлення 2014-2022 років теж є не найліпшим варіантом.

[У 2014-2022 роках] не лише на каналах Медведчука, а й на тих каналах, які входять зараз у марафон, сиділи й на чистій сльозі розповідали про те, що, може, треба було народ Криму запитати: хотіли вони окупації чи ні. Ярослав Юрчишин Глава комітету зі свободи слова ВРУ

Нардеп також нагадав, що телемарафон все ж таки істотно допоміг телеканалам, які пройшли деолігархізацію та зіткнулися з проблемами у фінансуванні.

Що відомо про можливу реформу телемарафону

Декілька місяців тому у Мінкульті повідомили, що обговорюють можливість радикального реформування телемарафону.

Вони звернули увагу на те, що телемарафон добре "вистрілив" на початку російського вторгнення, але зараз йому потрібні зміни.