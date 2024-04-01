Телемарафон "Єдині новини" можуть закрити — у Раді назвали причину

Наразі існує висока ймовірність закриття національного телемарафону "Єдині новини", оскільки він втратив довіру українців.
Що буде з телемарафоном "Єдині новини"
З заявою з цього приводу виступив глава комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин.
Він розповів, що протягом поточного року проєкт ще буде працювати, адже фінансування з держбюджету вже виділено на цей період часу.
Однак все одно існує ймовірність того, що його закриють достроково, якщо буде спільне рішення задіяних в ньому телеканалів.
У листопаді-грудні 2024 року Кабмін розгляне питання доцільності роботи інформаційного телемарафону, оскільки міжнародна фінансова допомога Україні скорочується.
Попри це, на переконання Юрчишина, повернення українського телебачення до форматів мовлення 2014-2022 років теж є не найліпшим варіантом.
Нардеп також нагадав, що телемарафон все ж таки істотно допоміг телеканалам, які пройшли деолігархізацію та зіткнулися з проблемами у фінансуванні.
Що відомо про можливу реформу телемарафону
Декілька місяців тому у Мінкульті повідомили, що обговорюють можливість радикального реформування телемарафону.
Вони звернули увагу на те, що телемарафон добре "вистрілив" на початку російського вторгнення, але зараз йому потрібні зміни.
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