Телемарафон "Єдині новини" можуть закрити — у Раді назвали причину
Категорія
Україна
Дата публікації

Телемарафон "Єдині новини" можуть закрити — у Раді назвали причину

Єдині новини
Джерело:  РБК Україна

Наразі існує висока ймовірність закриття національного телемарафону "Єдині новини", оскільки він втратив довіру українців.

Що буде з телемарафоном "Єдині новини"

З заявою з цього приводу виступив глава комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин.

Він розповів, що протягом поточного року проєкт ще буде працювати, адже фінансування з держбюджету вже виділено на цей період часу.

Однак все одно існує ймовірність того, що його закриють достроково, якщо буде спільне рішення задіяних в ньому телеканалів.

У листопаді-грудні 2024 року Кабмін розгляне питання доцільності роботи інформаційного телемарафону, оскільки міжнародна фінансова допомога Україні скорочується.

Попри це, на переконання Юрчишина, повернення українського телебачення до форматів мовлення 2014-2022 років теж є не найліпшим варіантом.

[У 2014-2022 роках] не лише на каналах Медведчука, а й на тих каналах, які входять зараз у марафон, сиділи й на чистій сльозі розповідали про те, що, може, треба було народ Криму запитати: хотіли вони окупації чи ні.

Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин

Глава комітету зі свободи слова ВРУ

Нардеп також нагадав, що телемарафон все ж таки істотно допоміг телеканалам, які пройшли деолігархізацію та зіткнулися з проблемами у фінансуванні.

Що відомо про можливу реформу телемарафону

Декілька місяців тому у Мінкульті повідомили, що обговорюють можливість радикального реформування телемарафону.

Вони звернули увагу на те, що телемарафон добре "вистрілив" на початку російського вторгнення, але зараз йому потрібні зміни.

Станом на сьогодні українцям хочеться мати більше оперативної інформації та аналітики щодо ситуації на фронті, зокрема від військових кореспондентів. Також українців цікавить інформація про рішення влади, які стосуються безпосередньо громадян.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Пропагандистка Симоньян отримала підозру від СБУ за виправдання війни та геноцид
СБУ
Маргарита Симоньян
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський провів "максимально конкретну" нараду щодо дронів
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Безумовна загроза. Німеччина б'є на сполох через новий план Росії проти України
фейк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?