Телепремия "Эмми-2025" объявила победителей — кто получил главные награды

"Эмми-2025" объявила победителей

Кринж-комедия "Студия" от Apple TV+ стала триумфатором премии "Эмми", одержав 13 побед, включая номинацию за лучший комедийный сериал.

Это сделало "Студию" рекордсменом всех времен по количеству наград среди комедийных сериалов за один год на премии "Эмми".

Создатель сериала Сет Роген установил рекорд по количеству "Эмми", выигранным одним человеком за одну ночь.

Сериал "Юность" получил в этом году 8 наград. Помимо победы шоу в номинации "Лучший минисериал", звезды Стивен Грэм, Овен Купер и Эрин Догерти получили награды за главную мужскую роль, мужскую роль второго плана и женскую роль второго плана соответственно. Джек Торн и Грэм также победили в номинации "Лучший сценарий для минисериала".

"Пингвин" одержал победу за главную женскую роль в минисериале, которую получила Кристин Милотти в главной роли.

Сериал "Питт" одержал победу в номинации "Лучший драматический сериал", а Ной Вайл получил награду как лучший актер в драматическом сериале. Коллега за шоу Кэтрин Ланаса победила в номинации "Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале". В общей сложности сериал получил 5 премий "Эмми".

Ночное шоу со Стивеном Колбертом одержало свою первую победу в категории выдающихся ток-шоу сразу после новости о том, что шоу закроют в 2026 году.

Полный список победителей и номинантов выглядит следующим образом: