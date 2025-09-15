Телепремия "Эмми-2025" объявила победителей — кто получил главные награды

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов 77-й ежегодной церемонии вручения премии "Эмми". Наибольшее количество наград завоевал американский сатирический телесериал "Студия".
Главные тезисы
- Сериал “Студия” стал рекордсменом Эмми-2025 с 13 победами, включая лучший комедийный сериал.
- Сет Роген установил рекорд по количеству Эмми за одну ночь.
- Сериал “Юность” получил 8 наград, включая лучший мини-сериал и главные актерские роли.
"Эмми-2025" объявила победителей
Кринж-комедия "Студия" от Apple TV+ стала триумфатором премии "Эмми", одержав 13 побед, включая номинацию за лучший комедийный сериал.
Это сделало "Студию" рекордсменом всех времен по количеству наград среди комедийных сериалов за один год на премии "Эмми".
Создатель сериала Сет Роген установил рекорд по количеству "Эмми", выигранным одним человеком за одну ночь.
Сериал "Юность" получил в этом году 8 наград. Помимо победы шоу в номинации "Лучший минисериал", звезды Стивен Грэм, Овен Купер и Эрин Догерти получили награды за главную мужскую роль, мужскую роль второго плана и женскую роль второго плана соответственно. Джек Торн и Грэм также победили в номинации "Лучший сценарий для минисериала".
"Пингвин" одержал победу за главную женскую роль в минисериале, которую получила Кристин Милотти в главной роли.
Сериал "Питт" одержал победу в номинации "Лучший драматический сериал", а Ной Вайл получил награду как лучший актер в драматическом сериале. Коллега за шоу Кэтрин Ланаса победила в номинации "Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале". В общей сложности сериал получил 5 премий "Эмми".
Полный список победителей и номинантов выглядит следующим образом:
Выдающийся драматический сериал — "Питт"
Выдающийся комедийный сериал — "Студия"
Выдающийся минисериал или антология — "Юность"
Лучший главный актер драматического сериала — Ноа Вайл, "Питт"
Лучшая главная актриса драматического сериала — Бритт Ловер, "Разрыв"
Лучший главный актер комедийного сериала — Сет Роген, "Студия"
Лучшая главная актриса комедийного сериала — Джин Смарт, "Уловки"
Лучший главный актер минисериала или фильма-антологии — Стивен Грэм, "Юность"
Лучшая главная актриса минисериала или фильма-антологии — Кристин Милиоти, "Пингвин"
Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Трамелл Тиллман, "Разрыв"
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Кэтрин Ланаса, "Питт"
Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Джефф Гиллер, "Кто-то где-то"
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Айнбиндер, "Уловки"
Лучший актер второго плана в минисериале или антологическом фильме или фильме — Овен Купер — "Юность"
Лучшая актриса второго плана в минисериале или антологическом фильме или фильме — Эрин Догерти, "Юность"
