Телепремія "Еммі-2025" оголосила переможців — хто отримав головні нагороди

"Еммі-2025" оголосила переможців

Крінж-комедія "Студія" від Apple TV+ стала тріумфатором премії "Еммі", отримавши 13 перемог, включно з номінацією за найкращий комедійний серіал.

Це зробило "Студію" рекордсменом всіх часів за кількістю нагород серед комедійних серіалів за один рік на премії "Еммі".

Творець серіалу Сет Роґен встановив рекорд за кількістю "Еммі", виграних однією людиною за одну ніч.

Серіал "Юнацтво" отримав цього року 8 нагород. Окрім перемоги шоу в номінації "Найкращий мінісеріал", зірки Стівен Грем, Овен Купер та Ерін Догерті отримали нагороди за головну чоловічу роль, чоловічу роль другого плану та жіночу роль другого плану відповідно. Джек Торн і Грем також перемогли в номінації "Найкращий сценарій для мінісеріалу".

"Пінгвін" здобув перемогу за головну жіночу роль у мінісеріалі, яку отримала Крістін Мілоті у головній ролі.

Серіал "Пітт" здобув перемогу в номінації "Найкращий драматичний серіал", а Ной Вайл отримав нагороду як найкращий актор в драматичному серіалі. Колега за шоу Кетрін Ланаса перемогла в номінації "Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі". Загалом серіал отримав 5 премій "Еммі".

"Нічне шоу зі Стівеном Колбертом" здобуло свою першу перемогу в категорії видатних ток-шоу одразу після новини про те, що шоу закриють у 2026 році.

Повний список переможців та номінантів виглядає наступним чином: