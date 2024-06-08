Команда американского Института изучения войны (ISW) пришла к выводу, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин пытается продвигать свою "теорию победы". Прежде всего, речь идет о том, что он планирует вести войну на истощение против Украины.

Путин настроен воевать против Украины годами

Американские аналитики обращают внимание на то, что российский диктатор 7 июня сформулировал так называемую "теорию победы" в Украине.

Новая идея Путина заключается в том, что армия РФ будет продолжать постепенное ползучее наступление до бесконечности, мешая ВСУ проводить эффективные контратаки.

Нелегитимный глава Кремля убежден, что у него есть все шансы выиграть войну на истощение против украинского народа.

Путин заявил после своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, что России не нужно проводить очередной призыв резервистов, подобный частичной мобилизации в сентябре 2022 года, поскольку Россия не пытается быстро достичь своих военных целей в Украине, — отмечают в ISW. Поделиться

Украина должна попытаться перехватить инициативу

По словам иностранных специалистов, на фоне проблем с поставками западной помощи для Украины Путин решил продолжать ползущие наступательные операции до бесконечности.

Диктатор также осознает, что более быстрые операции армии РФ пока маловероятны.

Кремль сконцентрировал свои усилия на том, чтобы помешать ВСУ накопить личный состав и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы.