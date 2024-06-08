Команда американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшла висновку, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін намагається просувати свою "теорію перемоги". Насамперед йдеться про те, що він планує вести війну на виснаження проти України.
Головні тези:
- Стратегія російського диктатора передбачає тривалий повзучий наступ, який заважатиме ЗСУ проводити ефективні контратаки.
- Україна повинна спробувати перехопити ініціативу, поки для цього зберігається “вікно можливостей”.
- Путін вирішив продовжувати повзучі наступальні операції до нескінченності, враховуючи проблеми з постачанням західної допомоги для України.
Путін налаштований воювати проти України роками
Американські аналітики звертають увагу на те, що російський диктатор 7 червня сформулював так звану "теорію перемоги" в Україні.
Нова ідея Путіна полягає у тому, що армія РФ буде продовжувати поступовий повзучий наступ до нескінченності, заважаючи ЗСУ проводити ефективні контратаки.
Нелегітимний глава Кремля переконаний в тому, що в нього є всі шанси виграти війну на виснаження проти українського народу.
Україна повинна спробувати перехопити ініціативу
За словами іноземних фахівців, на тлі проблем з постачання західної допомоги для України Путін вирішив продовжувати повзучі наступальні операції до нескінченності.
Диктатор також усвідомлює, що більш швидкі операції армії РФ наразі є малоймовірними.
Кремль сконцентрував свої зусилля на тому, щоб завадити ЗСУ накопичити особовий склад і ресурси, необхідні для того, щоб перехопити ініціативу.
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