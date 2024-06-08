"Теорія перемоги" Путіна. Аналітики пояснили замисел диктатора
Категорія
Політика
Дата публікації

"Теорія перемоги" Путіна. Аналітики пояснили замисел диктатора

Путін
Джерело:  ISW

Команда американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшла висновку, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін намагається просувати свою "теорію перемоги". Насамперед йдеться про те, що він планує вести війну на виснаження проти України.

Головні тези:

  • Стратегія російського диктатора передбачає тривалий повзучий наступ, який заважатиме ЗСУ проводити ефективні контратаки.
  • Україна повинна спробувати перехопити ініціативу, поки для цього зберігається “вікно можливостей”.
  • Путін вирішив продовжувати повзучі наступальні операції до нескінченності, враховуючи проблеми з постачанням західної допомоги для України.

Путін налаштований воювати проти України роками

Американські аналітики звертають увагу на те, що російський диктатор 7 червня сформулював так звану "теорію перемоги" в Україні.

Нова ідея Путіна полягає у тому, що армія РФ буде продовжувати поступовий повзучий наступ до нескінченності, заважаючи ЗСУ проводити ефективні контратаки.

Нелегітимний глава Кремля переконаний в тому, що в нього є всі шанси виграти війну на виснаження проти українського народу.

Путін заявив після свого виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, що Росії не потрібно проводити черговий призов резервістів, подібний до часткової мобілізації у вересні 2022 року, оскільки Росія не намагається швидко досягти своїх військових цілей в Україні, — зазначають у ISW.

Україна повинна спробувати перехопити ініціативу

За словами іноземних фахівців, на тлі проблем з постачання західної допомоги для України Путін вирішив продовжувати повзучі наступальні операції до нескінченності.

Диктатор також усвідомлює, що більш швидкі операції армії РФ наразі є малоймовірними.

Кремль сконцентрував свої зусилля на тому, щоб завадити ЗСУ накопичити особовий склад і ресурси, необхідні для того, щоб перехопити ініціативу.

Україна повинна якнайшвидше перехопити цю ініціативу, оскільки російські війська отримують різноманітні переваги від утримання ініціативи, в тому числі можливість проводити стратегію війни на виснаження, — наголошує американський Інститут вивчення війни.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Поплічниця Путіна скоїла суїцид через гроші для ЗСУ
поліція РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Путін "протягує" власних доньок у політику — відповідь західних аналітиків
Доньки Путіна
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін похизувався "зброєю перемоги" представникам Талібану, Болівії та Зімбабве
Путін похизувався "зброєю перемоги" представникам Талібану, Болівії та Зімбабве

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?