Тепловоз столкнулся с поездом "Интерсити+" в Винницкой области — видео
Читати українською
Днем 18 апреля в Винницкой области столкнулись тепловоз и поезд "Интерсити+", в котором было около 600 пассажиров. Сейчас за ними следует подменный поезд.

Главные тезисы

  • В результате столкновения тепловоза и поезда “Интерсити+” в Винницкой области пассажиры и железнодорожники остались невредимыми.
  • На место происшествия выехала команда “Укрзалізниці” для помощи и расследования инцидента.

Авария на железной дороге: столкнулись тепловоз и пассажирский поезд

В Винницкой области на станции Браилов произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев — Перемышль".

К счастью, все 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали. В настоящее время они размещены на станции, за ними уже следует подменный поезд.

В УЗ отметили, что железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже находятся на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры "были проведены максимально оперативно и минимизированы задержки поезда".

Кроме того, компания договаривается с операторами других железных дорог, чтобы максимально сберечь пересадки.

В "Укрзализныце" добавили, что инцидент с аварией будет расследован.

Указанный случай будет подробно расследован. На место происшествия выехала команда "Укрзализныци" для помощи и выяснения обстоятельств инцидента.

