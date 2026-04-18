Тепловоз столкнулся с поездом "Интерсити+" в Винницкой области — видео

Днем 18 апреля в Винницкой области столкнулись тепловоз и поезд "Интерсити+", в котором было около 600 пассажиров. Сейчас за ними следует подменный поезд.

Авария на железной дороге: столкнулись тепловоз и пассажирский поезд

В Винницкой области на станции Браилов произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев — Перемышль".

К счастью, все 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали. В настоящее время они размещены на станции, за ними уже следует подменный поезд.

В УЗ отметили, что железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже находятся на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры "были проведены максимально оперативно и минимизированы задержки поезда".

Кроме того, компания договаривается с операторами других железных дорог, чтобы максимально сберечь пересадки.

В "Укрзализныце" добавили, что инцидент с аварией будет расследован.