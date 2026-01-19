Железнодорожная катастрофа в Испании — десятки человек погибли из-за столкновения поездов

Число погибших в результате схода с рельсов 18 января вечером двух пассажирских поездов на юге Испании возросло до 39.
- В результате столкновения двух поездов на юге Испании погибли 39 человек, а 152 получили травмы.
- Отменено более 200 поездов между Мадридом и южным регионом Андалусия, что вызвано катастрофическими последствиями аварии.
- Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что причина железнодорожной аварии пока не установлена.
В Испании погибли 39 человек в железнодорожной катастрофе
Испанский вещатель RTVE со ссылкой на источники в полиции сообщил о 39 погибших и 152 травмированных.
Также, по данным телеканала, 19 января отменены более 200 поездов между Мадридом и южным регионом Андалусия, включая крупные города Кордову, Севилью и Гранаду.
Всего в двух поездах находились около 400 пассажиров, большинство — испанцы, возвращавшиеся в Мадрид и после выходных.
Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj— Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026
Между тем, в Офисе премьер-министра Испании Педро Санчеса проинформировали, что глава правительства страны отменил все запланированные мероприятия на понедельник, 19 января.
