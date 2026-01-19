Железнодорожная катастрофа в Испании — десятки человек погибли из-за столкновения поездов
Железнодорожная катастрофа в Испании — десятки человек погибли из-за столкновения поездов

Испания
Источник:  Reuters

Число погибших в результате схода с рельсов 18 января вечером двух пассажирских поездов на юге Испании возросло до 39.

Главные тезисы

  • В результате столкновения двух поездов на юге Испании погибли 39 человек, а 152 получили травмы.
  • Отменено более 200 поездов между Мадридом и южным регионом Андалусия, что вызвано катастрофическими последствиями аварии.
  • Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что причина железнодорожной аварии пока не установлена.

В Испании погибли 39 человек в железнодорожной катастрофе

Испанский вещатель RTVE со ссылкой на источники в полиции сообщил о 39 погибших и 152 травмированных.

Также, по данным телеканала, 19 января отменены более 200 поездов между Мадридом и южным регионом Андалусия, включая крупные города Кордову, Севилью и Гранаду.

Всего в двух поездах находились около 400 пассажиров, большинство — испанцы, возвращавшиеся в Мадрид и после выходных.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сказал, что причина аварии пока неизвестна.

Между тем, в Офисе премьер-министра Испании Педро Санчеса проинформировали, что глава правительства страны отменил все запланированные мероприятия на понедельник, 19 января.

