Залізнична катастрофа в Іспанії — десятки людей загинули через зіткнення потягів

Кількість загиблих унаслідок сходження з рейок 18 січня ввечері двох пасажирських потягів на півдні Іспанії зросла до 39.

Іспанський мовник RTVE із посиланням на джерела у поліції повідомив про 39 загиблих і 152 травмованих.

Також, за даними телеканалу, 19 січня скасовано понад 200 поїздів між Мадридом та південним регіоном Андалусія, включаючи великі міста Кордову, Севілью та Гранаду.

Загалом у двох поїздах перебували близько 400 пасажирів, більшість — іспанці, які поверталися до Мадрида та з нього після вихідних.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте сказав, що причина аварії поки що невідома. Поширити

Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Тим часом в Офісі прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса поінформували, що глава уряду країни скасував усі заплановані заходи на понеділок, 19 січня.