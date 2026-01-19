Залізнична катастрофа в Іспанії — десятки людей загинули через зіткнення потягів
Джерело:  Reuters

Кількість загиблих унаслідок сходження з рейок 18 січня ввечері двох пасажирських потягів на півдні Іспанії зросла до 39.

Головні тези:

  • Унаслідок катастрофічного зіткнення потягів в Іспанії загинули 39 людей, а 152 отримали травми.
  • За даними телеканалу RTVE, скасовано понад 200 поїздів між Мадридом і південним регіоном Андалусія, у те числі до великих міст Кордови, Севільї та Гранади.
  • Більшість пасажирів, що перебували у потягах, були іспанці, які поверталися з вихідних до Мадрида або з нього.

В Іспанії загинули 39 людей у залізничній катастрофі

Іспанський мовник RTVE із посиланням на джерела у поліції повідомив про 39 загиблих і 152 травмованих.

Також, за даними телеканалу, 19 січня скасовано понад 200 поїздів між Мадридом та південним регіоном Андалусія, включаючи великі міста Кордову, Севілью та Гранаду.

Загалом у двох поїздах перебували близько 400 пасажирів, більшість — іспанці, які поверталися до Мадрида та з нього після вихідних.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте сказав, що причина аварії поки що невідома.

Тим часом в Офісі прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса поінформували, що глава уряду країни скасував усі заплановані заходи на понеділок, 19 січня.

