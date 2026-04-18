Тепловоз зіткнувся з потягом "Інтерсіті+" на Вінниччині — відео
Тепловоз зіткнувся з потягом "Інтерсіті+" на Вінниччині — відео

Інтерсіті
Джерело:  Укрзалізниця

Удень 18 квітня у Вінницькій області зіткнулися тепловоз та поїзд "Інтерсіті+", в якому було майже 600 пасажирів. Наразі за ними їде підмінний поїзд.

Головні тези:

  • У Вінниці зіткнулися тепловоз та поїзд 'Інтерсіті+', у якому перебувало майже 600 пасажирів.
  • Наслідків зіткнення вдалося уникнути, всі пасажири та залізничники залишилися неушкодженими.

Аварія на залізниці: зіткнулися тепловоз і пасажирський потяг

У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ — Перемишль".

На щастя, усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Наразі їх розміщено на станції в за ними вже прямує підмінний поїзд.

В УЗ зазначили, що залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже перебувають на зв'язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури "були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда".

Окрім того, компанія домовляється з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.

В " Укрзалізниці" додали, що інцидент з аварією буде розслідувано.

Зазначений випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда "Укрзалізниці" для допомоги та з’ясування обставин інциденту.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Аварія на залізниці у Словаччині — близько 100 пасажирів швидкісних потягів дістали травми
потяг
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потяг зійшов із рейок у Мексиці — загинули 13 людей, майже 100 постраждали
потяг
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Залізнична катастрофа в Іспанії — десятки людей загинули через зіткнення потягів
катастрофа

