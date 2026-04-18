Тепловоз зіткнувся з потягом "Інтерсіті+" на Вінниччині — відео

Удень 18 квітня у Вінницькій області зіткнулися тепловоз та поїзд "Інтерсіті+", в якому було майже 600 пасажирів. Наразі за ними їде підмінний поїзд.

Аварія на залізниці: зіткнулися тепловоз і пасажирський потяг

У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ — Перемишль".

На щастя, усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Наразі їх розміщено на станції в за ними вже прямує підмінний поїзд.

В УЗ зазначили, що залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже перебувають на зв'язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури "були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда".

Окрім того, компанія домовляється з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.

В " Укрзалізниці" додали, що інцидент з аварією буде розслідувано.