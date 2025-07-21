Технологический прорыв. Украинские оптоволоконные дроны поражают цель на расстоянии 40 км
Категория
Технологии
Дата публикации

Технологический прорыв. Украинские оптоволоконные дроны поражают цель на расстоянии 40 км

Михаил Федоров
дрон
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров напомнил, что всего три месяца назад проходили тестирование дронов на оптоволокне с дальностью, не превышающей 20 км.

Главные тезисы

  • Украинские оптоволоконные дроны достигли рекордной дальности в 40 км после всего трех месяцев разработки.
  • Технология оптоволоконных FPV-дронов обеспечивает стабильную связь и невозможность перехвата сигнала, что делает их эффективными в условиях радиоэлектронной борьбы.
  • Разработка украинских оптоволоконных дронов получила обратную связь от военных, уникальные технологические решения и поддержку от Brave1, что способствовало значительному прогрессу в сфере беспилотных аппаратов.

Украина усовершенствовала дроны на оптоволокне

Украине за три месяца удалось увеличить вдвое норму расстояния поражения дронов на оптоволокне — сейчас она составляет более 40 км.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале, говоря о развитии отечественных оптоволоконных дронов.

Три месяца назад мы тестировали дроны на оптоволокне с дальностью до 20 км. Сегодня это уже решения, способные поражать враждебные цели на расстоянии более 40 км. Это результат системной работы: обратная связь от военных, уникальные технологические решения от разработчиков, координация и поддержка от Brave1.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины

Он отметил, что оптоволоконные FPV-дроны предпочитают там, где обычные решения уже не работают.

Да, в условиях радиоэлектронной борьбы они остаются на связи, ведь сигнал передается через кабель, который невозможно заглушить или перехватить. Это означает стабильное управление, четкое видео и точные удары по врагу.

Поражения на глубине 40+ км становятся новой нормой для дронов на оптоволокне. Развиваем технологию, которая прицельно и безошибочно уничтожает врага.

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