Технологический прорыв. Украинские оптоволоконные дроны поражают цель на расстоянии 40 км

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров напомнил, что всего три месяца назад проходили тестирование дронов на оптоволокне с дальностью, не превышающей 20 км.
Главные тезисы
- Украинские оптоволоконные дроны достигли рекордной дальности в 40 км после всего трех месяцев разработки.
- Технология оптоволоконных FPV-дронов обеспечивает стабильную связь и невозможность перехвата сигнала, что делает их эффективными в условиях радиоэлектронной борьбы.
- Разработка украинских оптоволоконных дронов получила обратную связь от военных, уникальные технологические решения и поддержку от Brave1, что способствовало значительному прогрессу в сфере беспилотных аппаратов.
Украина усовершенствовала дроны на оптоволокне
Украине за три месяца удалось увеличить вдвое норму расстояния поражения дронов на оптоволокне — сейчас она составляет более 40 км.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале, говоря о развитии отечественных оптоволоконных дронов.
Он отметил, что оптоволоконные FPV-дроны предпочитают там, где обычные решения уже не работают.
Да, в условиях радиоэлектронной борьбы они остаются на связи, ведь сигнал передается через кабель, который невозможно заглушить или перехватить. Это означает стабильное управление, четкое видео и точные удары по врагу.
Поражения на глубине 40+ км становятся новой нормой для дронов на оптоволокне. Развиваем технологию, которая прицельно и безошибочно уничтожает врага.
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