Технологічний прорив. Українські оптоволоконні дрони уражають ціль на відстані 40 км

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров нагадав, що лише три місяці тому відбувались тестування дронів на оптоволокні з дальністю, що не перевищувала 20 км.

Україна вдосконалила дрони на оптоволокні

Україні за три місяці вдалося збільшити вдвічі норму відстані ураження дронів на оптоволокні — нині вона становить понад 40 км.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, кажучи про розвиток вітчизняних оптоволоконних дронів.

Три місяці тому ми тестували дрони на оптоволокні з дальністю до 20 км. Сьогодні це вже рішення, здатні вражати ворожі цілі на відстані більш ніж 40 км. Це результат системної роботи: зворотний зв’язок від військових, унікальні технологічні рішення від розробників, координація і підтримка від Brave1. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України

Він зауважив, що оптоволоконні FPV-дрони дають перевагу там, де звичайні рішення вже не працюють.

Так, в умовах радіоелектронної боротьби вони залишаються на зв’язку, адже сигнал передається через кабель, який неможливо заглушити чи перехопити. Це означає стабільне керування, чітке відео та точні удари по ворогу.