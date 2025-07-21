Технологічний прорив. Українські оптоволоконні дрони уражають ціль на відстані 40 км
Категорія
Технології
Дата публікації

Технологічний прорив. Українські оптоволоконні дрони уражають ціль на відстані 40 км

Михайло Федоров
дрон

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров нагадав, що лише три місяці тому відбувались тестування дронів на оптоволокні з дальністю, що не перевищувала 20 км.

Головні тези:

  • Українські оптоволоконні дрони успішно пройшли тестування та досягли вражаючого результату - далекобійність до 40 км.
  • Технологія оптоволоконних FPV-дронів надає перевагу в умовах радіоелектронної боротьби, завдяки стабільному зв'язку та неможливості перехоплення сигналу.
  • Зворотний зв'язок від військових, унікальні технологічні рішення та підтримка від Brave1 сприяли розвитку вітчизняних оптоволоконних дронів.

Україна вдосконалила дрони на оптоволокні

Україні за три місяці вдалося збільшити вдвічі норму відстані ураження дронів на оптоволокні — нині вона становить понад 40 км.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, кажучи про розвиток вітчизняних оптоволоконних дронів.

Три місяці тому ми тестували дрони на оптоволокні з дальністю до 20 км. Сьогодні це вже рішення, здатні вражати ворожі цілі на відстані більш ніж 40 км. Це результат системної роботи: зворотний зв’язок від військових, унікальні технологічні рішення від розробників, координація і підтримка від Brave1.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації України

Він зауважив, що оптоволоконні FPV-дрони дають перевагу там, де звичайні рішення вже не працюють.

Так, в умовах радіоелектронної боротьби вони залишаються на зв’язку, адже сигнал передається через кабель, який неможливо заглушити чи перехопити. Це означає стабільне керування, чітке відео та точні удари по ворогу.

Ураження на глибині 40+ км стають новою нормою для дронів на оптоволокні. Розвиваємо технологію, яка прицільно й безпомилково знищує ворога.

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